Već smo pisali o ukrajinskom treneru Juriju Vernidubu tvorcu moldavskog čuda Šerifa koji je na početku ove sezone s ukupnih 3-0 nokautirao Dinamo i plasirao se u grupnu fazu Lige prvaka, a tamo napravio čudo nad čudima senzacionalno pobijedivši najuspješniji klub u povijesti natjecanja - Real Madrid.

Vernidub je živio najljepše dane svoje karijere, bilo je to kao u snovima. Poslije utakmice uzeo je dres od Luke Modrića kojeg obožava. Šerif je u konačnici osvojio treće mjesto iza Reala i Intera te se plasirao u šesnaestinu finala Europske lige gdje je prošlog četvrtka pak ispao od Brage. Točno tog dana Rusija je pokrenula invaziju nad Ukrajinom. Nije dvojio ni sekunde.

- Dogodilo se to na dan utakmice s Bragom. Nazvali su me u 4:30 i rekli da su Rusi pokrenuli napad. Bio sam u šoku. Ipak, ostao sam uz momčad da završimo utakmicu. Čim smo se vratili u Tiraspol, dogovorio sam odlazak u Ukrajinu. Srce mi je reklo da to moram napraviti. Klubu još nisam ni rekao da sam u vojsci, danas ću razgovarati. Rekao sam im da nitko ne može napustiti zemlju zbog opće mobilizacije - opisao je trenutak kada je saznao za rusku invaziju na Ukrajinu.

Po povratku iz Portugala pokupio je sve svoje stvari i otišao u Ukrajinu. Odijelo zamijenio vojnom uniformom, uzeo pušku u ruke i otišao na prvu crtu kako bi branio svoju domovinu. Bio je na sigurnom, daleko od rata i pokolja, ali nije to mogao mirno gledati. Nije mogao dopustiti da mu uništavaju zemlju koja mu je dala sve i ubijaju nevine ljude.

- Imam 56 godina. Koga da se bojim?! Ja sam već odživio svoj život... Borim se za djecu, unuke, suprugu i svu svoju obitelj - rekao je trener Šerifa pa dodao:

- Putin je kopija Adolfa Hitlera. On je kreten i nakaza. U pravu su svi oni koji ga šalju u pakao. Nemam prave riječi za njega, imam samo poruku: "Putine, od*ebi!".

Vernidub se priključio ukrajinskoj vojsci i pridružio obrani svog rodnog grada Zitomira. I nije jedini. Rat je ujedinio brojne ukrajinske sportaše koji su se odmah stavili na raspolaganje kako bi rastjerali ruskog agresora.

- Pobijedit ćemo. Pogledajte kako se borimo. Ukrajinski narod se ujedinio i spreman je na borbu do kraja. Ukrajina iznad svega. Pobjeda će biti naša - zaključio je.