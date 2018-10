Putin Khabibu: Svi mi možemo tako reagirati ako nas napadnu

Kako si?, prvo je što je Vladimir Putin pitao Khabiba Nurmagomedova na svečanom prijemu nakon velike pobjede protiv Conora McGregora.

Ruski borac uz smiješak je odgovorio da se osjeća dobro te da ga jedino stopalo malo boli. Sudar dva najpopularnija Rusa u ovom trenutku nacija je jedva dočekala iako je Khabib na konferenciji nakon borbe otkrio da ga je predsjednik odmah nazvao i rekao mu da je ponosan. Izdvojio je Vladimir trenutak da čestita Dagestancu iako je baš taj dan slavio svoj 66. rođendan.

- Čestitam ti na pobjedi. Želim se zahvaliti i tvom ocu koji je odgojio tako velikog borca - rekao je Putin na što je uskočio Khabibov otac:

- Nije bilo lako s njim kad je bio dijete, ali ispao je sasvim dobro na kraju.

Putin je poznat kao veliki obožavatelj borilačkih sportova, pogotovo kad njegovi sunarodnjaci brane ruske boje na ovakav način na koji to radi nepobjedivi Nurmagomedov.

- Pratili smo te, gledali i navijali za tebe. Zamolit ću tvog oca da ipak bude malo popustljiviji prema tebi jer najvažnije je da si se borio i pobijedio dostojanstveno - priča Putin.

Khabib je ponovio da se nada da će Atletska komisija imati milosti prema njemu zbog nesportskog preskakanja kaveza i tučnjave u publici na što se Putin nasmijao i znakonvito njegov postupak usporedio s Rusijom.

- Što da kažem o tome? Svima nam je jasno da se radilo o provokacijama i siguran sam da i tvoj otac to razumije. Provocirao te i koristio to protiv tebe u borbi. Svi mi u našoj velikoj domovini smo velika obitelj i što god se dogodilo, moramo pokušati izbjeći brzoplete odluke poput napada na nekog. Svašta se može dogoditi u obitelji, no nikad si ne smijemo dopustiti da prijeđemo granicu. Naravno, napadne li nas netko izvana, kao tebe, svi mi, ne samo ti, možemo im uzvratiti napadom, a onda bi mogao nastati pakao. No ipak je bolje izbjeći takvu reakciju. Khabib, želim ti jako puno uspjeha u nastavku karijere - zaključio je mudri ruski vođa.