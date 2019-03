Rađa odgovorio Aci: Znam, nije lako živjeti u Draženovoj sjeni

Očito Aci treba pažnje pa izlazi van s ovakvim izjavama, odgovor je Dine Rađe na oštre prozivke Aleksandra Petrovića.

Bivši izbornik Hrvatske u srijedu je prozvao Rađu kao glavnog krivca za loše stanje hrvatske košarke.

- Stručni savjet kao takav ne postoji. Postoji samo predsjednik Stručnog savjeta koji gotovo autonomno donosi sve odluke. Radi se o Dini Rađi. Tri zadnje Rađine odluke su pogrešne. Tri od tri, nakon što je prethodno 10 godina devastirao Split, više nema dovoljno kvalitetnih referenci da radi taj posao koji ovog trenutka obavlja.

- 'Red, rad i disciplina, to je govorio Rađa. Taj isti Rađa koji se 98' za kvalifikacijsku utakmicu u Slavonskom brodu pripremao tako što je spavao u hotelu s pet zvjezdica u Zagrebu te svaki dan autom išao na trening. Je li to red rad i disciplina? - rekao je Aco za Sportklub, a ekspresno mu je odgovorio Rađa.

- 'Nije lako živjeti u sjeni i biti 'samo' brat velikog Dražena Petrovića. Očito Aci treba pažnje pa izlazi van s ovakvim izjavama. Ovim putem ga pozdravljam i više od toga nemam potrebe govoriti - rekao je Rađa tportalu.

U redu je kritizirati nekoga zbog njegovog rada, prigovoriti mu da je na krivom putu. No, miješati u to legendarnog, jednog i jedinog Dražena Petrovića koji je zauvijek zadužio hrvatsku košarku, e to je jako neukusno i bezobrazno od strane Dine Rađe. To je udarac ispod pojasa u pokušaju branjenja samog sebe, udarac kojeg Rađa nije trebao i nije smio napraviti.

Hrvatska košarkaška reprezentacija doživjela je debakl u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i neće se natjecati na turniru u Kini.