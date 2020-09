Raaaaaakiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiić

Rakitić se oprostio od hrvatske nogometne reprezentacije nakon 13 godina, 106 nastupa i 15 golova, a mi smo za vas odabrali najljepše golove koje je zabio za 'vatrene'

<p>Koja vam je prva asocijacija na <strong>Ivana Rakitića</strong> (32) u kockastom dresu? Vjerujemo da znamo o čemu je riječ. Jer čini nam se da uzvik komentatora <strong>Drage Ćosića</strong> i dan danas odzvanja cijelom Rusijom. A uspio je doprijeti i do daleke Hrvatske. </p><p>Raketa se oprostio od <strong>hrvatske nogometne reprezentacije </strong>nakon 13 godina, 106 nastupa i 15 golova. Nastupao je na tri Europska prvenstva i na dva Svjetska prvenstva, a u pamćenju su nam posebno ostali njegovi nastupi u Rusiji prije dvije godine.</p><p>O njegovom značaju i doprinosu koji je dao za hrvatski nogomet nije ni potrebno govoriti, a u sljedećim odlomcima prikazat ćemo vam najljepše golove koje je zabio za 'vatrene'.</p><p>Ivan je za Hrvatsku debitirao 8. rujna 2007. godine protiv Estonije, a već sljedeću utakmicu, 12. rujna, zabio je prvi gol. Bilo je to protiv Andore u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u Austriji i Švicarskoj kada smo pobijedili 6-0. </p><p><i>Pogledajte video gola Andori <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-RJGfZ5a7IA&t=272" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>A sjećate li se one bombetine iz listopada 2012. godine? Hrvatska je gostovala kod <strong>Makedonije</strong> na krcatom stadionu Filip II. Makedonski u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Brazilu, a bio je to težak susret u kojem su se 'vatreni' strašno mučili.</p><p>Makedonci su poveli 1-0, Ćorluka je izjednačio u prvom poluvremenu, a onda se ukazao Raketa u 60. minuti koji je s 30 metara iskosa zabio fantastičan gol iz slobodnjaka i donio nam važna tri boda (2-1).</p><p>Prevario je tada makedonskog golmana Bogatinova koji je očekivao ubačaj, a lopta je išla u čudnom luku i zaobišla sve. Prema mnogima, ovo je jedan od ljepših golova koje je zabio za reprezentaciju.</p><p><i>Pogledajte video gola Makedoniji <a href="https://www.youtube.com/watch?v=MoBJYppf-hw" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Jedan od ljepših golova sigurno je i onaj protiv <strong>Bugarske</strong> iz 2015. godine. 'Vatreni' su tada pobijedili Bugare 3-0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Vukao je loptu, sjajno kombinirao s Perišićem pa onda neobranjivo pogodio za 2-0.</p><p><i>Pogledajte video gola Bugarskoj <a href="https://www.dailymotion.com/video/x399xmb" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>A sjećate li se one ljepotice protiv <strong>Češke</strong>? Česi su petljali u obrani, loptu im je ukrao Brozović i onda sjajno proigrao Rakitića koji je u maniri rasnog strijelca podbio loptu i prebacio istrčalog Petera Čecha. Bilo je to za 2-0, ali nažalost Hrvatska je na kraju uzela samo bod (2-2) na Euru u Saint-Ettienneu. Utakmicu su zasjenili neredi huligana.</p><p><em>Pogledajte video gola Češkoj <a href="https://video.hrt.hr/SP2014/061716_WEB_CZE_CRO_GOL0-2.mp4" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Posljednji gol iz igre zabio je prije dvije godine u velikoj pobjedi protiv <strong>Argentine</strong> na Svjetskom prvenstvu, a kako je to njegov posljednji, zaslužio je mjesto na ovome popisu. Tada smo vodili 2-0, a onda su naši u završnici izigrali Argentince kao dječarce.</p><p>Vodio je loptu od centra i pucao s ruba šesnaesterca, no Caballero mu je obranio. Lopta je završila kod Kovačića koji je dodao nazad Rakitiću, a on je potpuno sam ispred mreže pospremio loptu u gol za konačnih 3-0.</p><p><em>Pogledajte video gola Argentini <a href="https://www.youtube.com/watch?v=a5UIaq5V5XM&t=640" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>I kao šlag na kraaaaaaaju! <strong>Raaaakiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiić!</strong></p><p>Sigurno znate o čemu pričamo. Zlatko Dalić ga je protiv Danske i Rusije postavio za posljednjeg izvođača u raspucavanju, a sudbina je htjela da upravo on odlučuje.</p><p><i>Pogledajte video pobjedničkog penala Danskoj <a href="https://www.youtube.com/watch?v=K7MI9GfCCxI" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Proživljavali smo infarkte u osmini finala i četvrtfinalu protiv Danaca i Rusa, oba susreta došla su do jedanaesteraca, a svi znate kako je završilo. Na obje utakmice stavio je loptu na bijelu točku i poslao ju u lijevu stranu, a Akinfejeva i Schmeichela u desnu stranu. </p><p><i>Pogledajte video pobjedničkog penala Rusiji <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tx5oryZRwqM" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Raaaaaakitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiić, zaderao se tada u eteru HRT-a komentator Drago Ćosić i probio zvučni zid.</p><p>Legendo, hvala ti za sve!</p>