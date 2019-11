Račić: Savjete mi je dao i veliki GSP, u Areni ću osvetiti Pejića

With the GOAT➡️GSP in the Tristar gym👊 . . . . . #mma #mmafighter #mmalifestyle #bjj #bjjlifestyle #wrestling #boxing #motivation #sportlife #fitness #traininghard #goals #champion #fit #muscle #struggle #crossfit #strenght #andnew #gym #positivevibes #fight #traininghardfighteasy #preparations #allthewayup

A post shared by Antun "The Killer" Racic🇭🇷 (@antunracicmma) on Oct 6, 2019 at 7:00am PDT