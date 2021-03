KSW 59 u poljskom Lodzu pružio je obilje kvalitetne MMA akcije. Hrvatskim zaljubljenicima borilačkih sportova najzanimljiviji su svakako bili okršaji prvaka bantam kategorije Antuna Račića s poljskim izazivačem Sebastianom Przybyszom u revanšu te debi u najjačoj europskoj organizaciji bivšeg UFC borca Darka Stošića protiv domaćeg predstavnika Michała Włodareka.

POGLEDAJTE VIDEO: Stošić uoči KSW 59

Antun Račić je već tradicionalno u kavez ušao uz Thompsonovu 'Lijepa li si', no prva runda nije prošla prema planu. Przybysz je bolje otvorio borbu iako nije bilo pretjerano prave akcije u uvodnoj rundi, ali ju je u očima sudaca osvojio. Uputio je nekoliko dobrih udaraca u tijelo.

Druga je pokazala nešto više aktivnosti u kojoj je Dubrovčanin pokušao preuzeti kontrolu, lagano hvatao ritam, ali je i u ovoj Poljak djelovao bolje pa su mu je suci na koncu dodijelili. No, prava akcija odvila se u trećoj. Član UFD Gyma Ivana Dijakovića odradio je junačku treću rundu kada je sredinom iste primio kroše i kick u tijelo, bio vidno uzdrman, no ostao na nogama pa fantastičnim krošeom poslao Przybysza na pod u nokdaun. Krenuo je Hrvat po finiš i pobjedu, no Poljak se dobro obranio na podu pa je Račić treću rundu završio dominantno u parteru.

Sjajna borba nastavila se i u četvrtoj rundi u kojoj je Poljak djelovao svježije. Plasirao je nekoliko čistih udaraca, bacio nekoliko udaraca u tijelo, a Račić je ponovno odgovorio kombinacijom krošea koje su čisto pogodile Poljaka u bradu. Malo je zateturao, no ostao je stajati na nogama. Teško je bilo reći tko je uzeo ovu rundu, no čini se da je ipak pripala domaćem borcu.

Po ulasku u petu, posljednju rundu, borci su se zagrlili i dali si ruku pa krenuli u konačni pohod na pobjedu. I vrlo brzo stigao je iznenadni napad Poljaka koji je završio rušenjem. Račić se brzo pridigao, ali nažalost Przybysz ga je ponovno uspio srušiti pa dominantno proveo dvije i pol minute gradeći napade. Rundu je priveo kraju s pokušajem rear-naked chokea i već tada se dalo naslutiti da bi mogao uzeti titulu Račiću.

I to se na koncu dogodilo. Suci su jednoglasnom sudačkom odlukom dodijelili pobjedu Przybzyszu, a Dubrovčanin je nakon osvajanja pojasa na KSW 51 u Zagrebu i jedne obrane naslova protiv Brune Santosa ostao bez pojasa.

Stošić isprebijao Poljaka

Darka Stošića u borilište je dopratio glavni trener zagrebačkog ATT-a Dražen Forgač, koji mu je bio i u kutu za ovu borbu. Srpski borac nakon odlaska iz UFC-a potpisao je za KSW i ovo mu je bio premijerni nastup za najjaču europsku MMA organizaciju.

Stošić je pametno pričekao nalet Poljaka pa ga već nakon 30-ak sekundi prve runde srušio na pod. A samo koji trenutak kasnije ponovio je istu stvar i došao u dominantnu poziciju u parteru odakle je ostatak runde (pune tri minute) nanosio štetu protivniku na leđima.

Druga je krenula nešto laganije, no kada je bivši član Cro Cop tima bacio seriju bilo je pravo čudo što je Poljak ostao na nogama. Sjajan kroše odsjeo je na glavi Wlodareka, bio je vidno uzdrman, ali uspio je preživjeti. I potom je uslijedilo novo rušenje nakon kojeg se Stošić pridigao pa jednim pravim udarcem izbombardirao protivnika. Bacio je pravu bombu s nogu Wlodareku u glavu koji je bio na leđima na podu i momentalno ga 'ugasio' desnim maljem. Sudac je uletio i prekinuo borbu, Stošić bolji debi u KSW-u nije mogao poželjeti.

Od ostalih borbi valja istaknuti pobjedu nokautom u prvoj rundi Mariusza Pudzianowskog protiv Nikole Milanovića, koji je ušao kao zamjena na 'short notice', u glavnoj borbi večeri te poraz sudačkom odlukom crnogorskog 'hitmana' Save Lazića od Poljaka Sebastiana Rajewskog kao i pobjedu Damiana Janikowskog tehničkim nokautom u drugoj rundi protiv Engleza Jasona Radcliffea. Janikowski je u ožujku 2019. godine doživio težak poraz high-kickom od Aleksanda Ilića.

Michał Pietrzak je podijeljenom odlukom pobijedio Krystiana Kaszubowskog. Inače, obojica Poljaka izgubila su od Roberta Soldića. Prvi odlukom sudaca, drugi nokautom.