Računica: Da, istina je. Navijači su me dočekali nakon treninga i htjeli da na Dinamo idu juniori!

U utorak nakon popodnevnog treninga, na putu prema svlačionicama, nogometaše Šibenika i njihove trenere dočekala su trojica mladića koji su im željeli postaviti nekoliko pitanja uoči nedjeljne utakmice protiv Dinama.

Otkinu li bodove "modrima", Šibenčani bi ostavili Hajduk u igri za naslov prvaka uoči zadnjeg kola, uz uvjet da oni u subotu ne kiksaju protiv Istre.

- Mislio sam da će nam dati podršku uoči utakmice pa sam stao saslušati ih, no oni su odmah počeli priču oko toga hoće li u nedjelju igrati juniori Šibenika ili ne - rekao nam je trener Šibenika Dean Računica i dodao:

- Referirali su se na moju najavu kako ću u zadnjih nekoliko kola davati priliku juniorima, no oni ne znaju da su naši juniori u problemu, da se bore za ostanak i da zbog toga nisu dobivali priliku.

Razgovor je potrajao minutu, minutu i pol, nakon čega se Računica okrenuo i otišao, a za njim i svi igrači koji su sve slušali.

- Iskreno, iznenadilo me takvo pitanje. Mogu slobodno reći, i traženje da u nedjelju nastupe juniori, ali nisam to doživio kao napad na sebe. Oni su to tražili, ali naravno da nema govora o tome da ćemo mi protiv Dinama zaigrati s juniorima. U nedjelju će zaigrati najbolji sastav od igrača koji budu na raspolaganju - kazao je legendarni nogometaš Hajduka.

Računica ne zna tko su trojica nepoznatih mladića.

- Ne poznajem ih, ne poznaju ih ni ljudi s kojima sam pričao u klubu. Navodno, za jednoga tek znaju da je navijač Šibenika, a druga dvojica nisu im poznata. Žao mi je što je ova priča procurila u medije. Ja joj, iskreno, ne dajem previše pozornosti i sigurno neću dozvoliti da se tako u momčad unosi nemir. Mi ne igramo ni za Dinamo, ni za Hajduk, nego za Šibenik i sami za sebe - zaključio je trener Šibenika.

