Rađa: Trener mi je lagao, zato sam otišao iz Bostona i NBA-a

Prije nego će se 1997. godine vratiti u Europu, Dino Rađa spustio je zastor na svoju NBA karijeru. Sve četiri sezone proveo je u Boston Celticsima, a njegov se kraj među Keltima poklopio s dolaskom Ricka Pitina. Zašto, Splićanin je objasnio u razgovoru za grčki portal Contra.

- Kad je došao u Celticse, čuo sam glasine da se htio riješiti svih igrača. Četiri godine bio sam među najboljim igračima i osjećao sam da imam pravo izravno ga pitati o njegovim planovima, odnosno hoće li me razmijeniti. Rekao sam mu da imam 30 godina i da želim iskren odgovor. Ako me ne želi, u redu, to je njegova povlastica. U krajnjoj liniji to je sve posao, ali i zaslužio sam znati nakon svega što sam dao Celticsima. Samo mi to reci i ako me već želiš razmijeniti, samo da to bude kompetitivna momčad, a ne kanta za napucavanje - govorio je Rađa.

- Rekao mi je da me uopće nema namjeru poslati nekamo, da želi oko mene graditi momčad. I, nekoliko dana kasnije, saznao sam da me je razmijenio u tada najgoru franšizu, Sixerse.

Međutim, za Sixerse Rađa nikada nije zaigrao.

- Balkanci su pametniji od Amerikanaca i odlučio sam ne odustati od svog prava. Nisam tražio da me pošalje u prvake, već samo dobru momčad. No on to nije napravio, a ja sam rekao da imam problema s koljenom. Stoga smo se dogovorili da se vratim u Europu - rekao je pa poentirao.

- Ne možeš raditi s osobom koja ti laže.

Rađa je potom otišao u Panathinaikos, u kojemu je Pitino bio do ožujka ove godine kada se odlučio vratiti u SAD i sveučilišnoj košarci. I Grci su spoznali da Pitino nije jednostavan tip za suradnju makar su na oproštaj, po običaju, padale samo lijepe riječi.

- Svaka minuta rada s njim puno nam je značila, a znanje koje nam je prenio puno će nam značiti u budućnosti. Svaki trening, svaka utakmica, svaki razgovor s njim bili su velika i ugodna lekcija i to ne samo s košarkaške već i životne strane - poručili su mu na odlasku iz Panathinaikosa.