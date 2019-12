Radić: Osjećao sam i pritisak, a cilj mi je biti kao Simić i Ismajli

Neiscrpno vrelo Hajdukove Akademije Luka Kaliterna izbacilo je novog zanimljivog igrača Stipu Radića, Solinjanina poput Andrijaševića, Kalinića, Jeličića, Španjića, Bogdana, Teklića... koji je debitirao u jadranskom derbiju. Istina, neće mu debi ostati u lijepoj uspomeni zbog rezultatskog debakla, no mladi stoper je čak i iz te situacije pokušao izvući najbolje.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Osjećaj je podijeljen zbog rezultata, ali trener je rekao da on preuzima odgovornost za otvorenu igru u zadnjih 10-15 minuta kada smo krenuli na sve ili ništa, otvorili smo se, Rijeka je to iskoristila... Rezultat je nerealan, ali tako je kako je... - kazao je mladi stoper Hajduka.

Jeste li pogledali snimku utakmice?

- Jesam. Mogao sam puno bolje neke situacije riješiti, najviše sam ljut na sebe zbog toga što sam kod trećeg gola signalizirao zaleđe, umjesto da bolje zatvorim prostor...

Što vam je trener rekao nakon utakmice?

- Rekao mi je da sam odigrao dobro, da ne smijem potonuti zbog rezultata i poraza, nego da samo nastavim raditi najbolje što znam, da će biti još prilika.

Čemu se nadate u nastavku sezone, vraćaju se Ismajli i Simić...

- Na meni je da radim, Ismajli i Simić su standardni, Vučur i Svatok su stariji, ja samo moram trenirati i igrati u B momčadi što bolje mogu i čekati priliku.

Kad ste saznali da ćete zaigrati i što vam je rekao trener?

- Početkom tjedna mi je rekao da sam u kombinacijama i da će mi dati priliku, tako da malo razbijem tremu, što se bližila utakmica sve je više pričao sa mnom i davao mi savjeta, rekao mi je kako igrati, postavljati se, a puno su mi pomogli savjetima Simić i Ismajli, oni su mi bili velika podrška. Dan prije utakmice trener mi je rekao da će sve što napravim loše on preuzeti kao svoju odgovornost i to je bilo to.

Jeste li osjećali pritisak kad je utakmica krenula?

- U početku da, prvih pet minuta. Velika je to pozornica, puno navijača, nije mi bilo lako, ali uspio sam uz pomoć momčadi, uz podršku suigrača, nakon par točnih pasova i osvojenih duela stekao sam sigurnost...

Bi li više volio da si debitirao protiv nekog lakšeg protivnika pobjedom?

- Ne bih, uvijek želim igrati protiv što jačih, da vidim gdje sam, koliko sam napredovao. Puno sam uložio truda u svoju karijeru, išao preko granica samo da vidim jesam li ja taj ili ne...

Što vam je rekao sugrađanin Franko Andrijašević?

- Franko je živio blizu mene, bili smo susjedi, javio mi se prije utakmice i rekao mi je da mu je drago da igram, i da samo odradim najbolje što mogu...

Vas i Marija Vuškovića u Hajduku vide kao budućnost, možete li igrati skupa?

- Nas dvojica imamo odličan odnos, u prvoj godini kad sam došao u B momčad on je već bio standardan. Igrali smo dosta puta skupa, imamo vrhunski odnos, drago mi je da se on isprofilirao u odličnog igrača, reprezentativca, budućnost Hajduka i Hrvatske, a za mene ćemo još vidjeti kako ću se razvijati... Nisam baš tip koji voli da se priča o meni, volim svoj mir, radije sam donosim zaključke o sebi i svojoj igri, nego da čitam što drugi govore. Mislim da sam prilično realan u tim svojim procjenama.

Koliko vam je pomoglo iskustvo igranja u drugoj momčadi?

- Dosta mi je pomoglo, taj fond utakmica mi protiv Šibenika, Međimurja, Osijeka 2, Dinama 2..., mi i te kako pomaže u razvoju, kao i treninzi s trenerom Despotovićem. Nisam ga vidio nakon debija, ali siguran sam da će mi on otvoreno reći što je sve bilo dobro, a što loše...

Kakav je vaš status s Hajdukom?

- Imam stipendijski ugovor.

U sličnom ste statusu kao i Jakov Blagaić, skupa igrate, skupa ste bili i na klupi u Maksimiru...?

- S njim sam najbolji, to je osoba s kojom imam povjerljiv odnos, skupa idemo na treninge, osjećaj da si na klupi s takvom momčadi, u tako važnoj utakmici je neopisiv. On je fenomenalan igrač, jedan od najboljih u drugoj momčadi, vjerujem da je spreman zaigrati i za prvu momčad.

U karijeri ste igrali napadača, veznoga i stopera kod trenera Borisa Marina koji vas je otkrio u Solinu i doveo na Poljud. Kako vidite svoju budućnost u Hajduku?

- Ne razmišljam daleko naprijed, želim se dokazati treneru Buriću i momčadi, da suigrači steknu povjerenje u mene da mogu odigrati sigurno kao Simić, Ismajli... To je taj korak naprijed koji želim napraviti....

Koliko vam znači što je na golu bio Marin Ljubić, koga također znate iz druge momčadi?

- Znači mi jako puno. Baš smo sjeli na kavu kad smo bili u karanteni, pričao mi je o svom debiju, rekao mi je da je u prvih pet minuta bio fokusiran na sve oko sebe jer takav ambijent nikad nije doživio. Slično sam se i sam osjećao, i puno mi je pomogao njegov savjet da se probam što prije koncentrirati. On je veliki radnik i jako je sličan meni, obojica volimo pričati i voditi igru. Uz njega sam i ja puno sigurniji.

Koja je najveća razlika prvoligaškog i drugoligaškog nogometa?

- Najveća razlika je u intenzitetu treninga i utakmica.

Tko vam je uzor, za koji od stranih klubova navijate?

- Volio bih igrati poput Varanea i Sergio Ramosa, gledam njihove utakmice i učim, a navijam za Real, naravno - završio je Radić.