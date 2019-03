Radikalne promjene u LP: Opet će se pogodovati 'velikima'...

Liga prvaka kakvu poznajemo uskoro bi mogla otići u povijest.

Uefa i ECA (Europsko udruženje klubova) će u četvrtak na sastanku raspravljati o radikalnim promjenama najelitnijeg klupskog nogometnog natjecanja.

The Wall Street Journal piše da će se raspravljati o nekoliko točaka, a najvažnije se tiču mjesta u natjecanju i termina odigravanja utakmica.

