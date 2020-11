'Radio sam u skladištu, slušam Lidiju Bačić, a nakon potpisa za Dinamo otišao sam u ZOO vrt'

Ako sat 100 puta dnevno baciš, neće raditi. Isto tako ako nemaš dozu ludosti, ne možeš biti golman. Pa ja sam sebe više ozlijedio nego što su me drugi! Kad sam ljutit, ne iskaljujem se na druge, pukneš sebe u glavu, glavom u stativu...

<p>Prošli put kad je <strong>Danijel Zagorac</strong> (33) branio za Dinamo u Europi, na klupi mu je sjedio Dominik Livaković, tada drugi golman reprezentacije, koji je dobio dulji odmor zbog boravka u Rusiji na Svjetskom prvenstvu.</p><p>Bilo je to u ljeto 2018. godine u playoffu Lige prvaka i porazu 2-1 od Young Boysa, koji je "plave" gurnuo u Europsku ligu i lansirao put do europskog proljeća.</p><p>Nažalost za njega, uz maestralnog Livija, Zagorac više nije dobio šansu. Sve do sad, kada će stati na gol u okršaju s Wolfsbergerom.</p><p>Kad je dolazio u Dinamo u ljeto 2016. godine, mnogi su nas uvjeravali da je najbolji golman lige. Sa Splitom je igrao finale Kupa, pretkola Europske lige, a opet - u Maksimiru su ga svi vidjeli kao rezervu.</p><p>Ispred njega bili su mladi lavovi <strong>Adrijan Šemper</strong> i Dominik Livaković, a Danijel Zagorac uvijek je bio tu, kao iskusan suvježbač, pouzdan džoker za 'nedajbože'..., ali minute je skupljao uglavnom u Kupu.</p><p>Ušao je u petu sezonu u Dinamu, pola je sezone proveo na posudbi u Lokomotivi, a na golu "plavih" skupio je tek 31 ligašku utakmicu, 13 u Kupu i šest europskih, svih šest u pretkolima Lige prvaka 2018.</p><h2>Najveći zabavljač, volim Higuitu</h2><p>Pa tko je taj Dalmatinac rođen u Drnišu, koji je ove sezone branio samo dvije utakmice (Slaven Belupo 3-3 i Ferdinandovac 7-1), a sad će u vatru protiv Austrijanaca?</p><p>Prije svega - osim što je odličan golman - Danijel je najveći zabavljač u svlačionici. A svojevremeno je otkrio puno detalja iz svoga zanimljivog života...</p><p>- Slušam Lidiju Bačić, a ime sam dobio po Danielu Popoviću, koji je tada bio velika zvijezda! Nogometni mi uzor nije golman, nego je to Nigerijac <strong>J.J. Okocha</strong>. A od golmana istaknuo bih Kolumbijca Renea Higuitu. Ne mogu reći da mi je on bio uzor zbog svoje vratarske kvalitete, koliko sam mu se divio zbog njegove izrazite ekscentričnosti.</p><p>- Uvijek na trening dođem raspjevan, nasmijan, pa energiju pokušam prenijeti na suigrače. <strong>Zorana Jelenkovića</strong> obožavam! Naježim se kad god čujem neku njegovu pjesmu.</p><h2>Zvao me Hajduk, nisam htio</h2><p>- Kad sam prvi put zaigrao protiv svoga bivšeg kluba Splita, emocije su malo proradile te mi je bilo pomalo neobično. Čak sam u nekoliko trenutaka htio dodati loptu crvenim igračima, haha! No, bilo mi ih je istovremeno veliko zadovoljstvo i gušt pobijediti jer sam imao nekakvih neriješenih računa, time sam samo dodatno bio motiviran.</p><p>- Prvi dan kad sam potpisao ugovor s Dinamom, bio sam u Zagrebu sam i otišao sam u ZOO vrt! Nemamo ga u Splitu, a jako volim životinje.</p><p>- Kad sam tražio stan, čim sam rekao da sam iz Dinama, odmah su me ljudi bili voljni saslušati.</p><p>- Dinamo je 11 godina osvajao trofeje i onda ja došao i odmah sezona bez trofeja!</p><p>- Dobro sam raspoložen, duhovit, imam dobru komunikaciju sa svima, i starijim i mlađim igračima. Nekad čak pretjeram i dopustim mlađima da odu predaleko u toj zafrkanciji.</p><p>- Bilo je svakakvih komentara u Splitu kad sam došao u Dinamo, ali najvažnije mi je da je obitelj uz mene, ostalima se ne zamaram. A za RNK Split sam igrao 21 godinu, dolazio na ista vrata, istim ljudima, i želja mi je vratiti se u taj klub.</p><p>- Imao sam i ponudu Hajduka, ali u tom trenutku nisam je htio prihvatiti jer <strong>Lovre Kalinić</strong> trebao je tada otići u Aston Villu, i u tom slučaju bih došao. Ali kako se to nije ostvarilo (zbog radne dozvole, nap. a.), otišao sam sjeverno...</p><h2>Odustao od taekwondoa jer nisam imao za kimono</h2><p>Složio se da moraš biti malo lud da postaneš golman:</p><p>- Ako sat 100 puta dnevno baciš, neće raditi. Isto tako ako nemaš dozu ludosti, ne možeš biti golman. Pa ja sam sebe više ozlijedio nego što su me drugi! Kad sam ljutit, ne iskaljujem se na druge, pukneš sebe u glavu, glavom u stativu...</p><p>U braku je s Ivanom, vjenčali su se nakon devet godina veze, a u emisiji Plavi kutak otkrio je recept za dugotrajnu vezu:</p><p>- Svađam se stalno sa ženom, to je formula, haha! Ne može sve biti idealno. Temperamentni smo oboje, posvađamo se za dobro jutro. To je meni baš slatko... A volio bih imati 4, 5, 6 djece...</p><p>No, kako to često biva u tim neobičnim nogometnim pričama, i njega je život mogao odvesti u drugom smjeru.</p><p>- Najprije sam se kao dječak počeo baviti taekwondoom. Išlo mi je dobro pa sam trebao ići na neko natjecanje, ali nisam imao kimono! Nismo baš imali novca za to i tako sam odustao i otišao u RNK Split trenirati nogomet. Ali u svakom bih sportu bio uspješan.</p><h2>Ekonomist, a ne znam ni žalbu sastaviti</h2><p>- A dok sam sa Splitom, taman na prijelazu u seniore, igrao u 4. ligi, to je bio teški amaterizam, pa sam se zaposlio u Krašu, u skladištu slagao čokolade, palete... i skupio sam godinu i pol staža. U međuvremenu su klub preuzela braća Žužul pa sam se u 3. ligi morao odlučiti 'tamo ili vamo'. Ali bio sam dobar radnik, brz, točan.</p><p>- Uvijek sam borac, fajter, nemam nikoga iza sebe da me gura. I s 30 godina došao sam na viši nivo, u top klub. Da sam imao ovakve uvjete, napravio bih veću karijeru. Ali primjer sam da se može i tako uspjeti.</p><p>Priznao je i da nije baš živio sportski. Ali, ne zbog noćnih klubova i alkohola...</p><p>- U Splitu nisam baš vodio profesionalni život. Obožavatelj sam NBA lige pa sam do 5, 6, 7 sati gledao utakmice. Navijam za Orlando.</p><p>- U školi sam praktički cijelo vrijeme bio vrlo dobar, završio sam Ekonomsku birotehničku školu. Iako danas ne znam ni žalbu sastaviti! A nikome ne bih priznao da je pošteniji od mene, u životu nisam ukrao ni žvakaću gumu.</p>