Radonjić kao Maradona! Trčao je 50 metara i zabio Dinamu...

Lokomotiva vodi protiv Dinama 2-0 u Kranjčevićevoj ulici!

Dejan Radonjić zabio je prvi već u 4. minuti. Kakav je to gol bio! Krenuo je Radonjić sa svoje polovice, pretrčao je nekih 50 metara, Rrahmani ga nije mogao stići ni da je uzeo taksi, a 'devetka' Lokomotive ostavila je snage za sjajan završni udarac. Plasirana lopta u suprotan kut za vodstvo 'lokosa' u Kranjčevićevoj ulici.

Foto: Maxtv Prva liga Radonjić ovdje prima loptu na svojoj polovici

Foto: Marko Snidaric Kreće u sprint od 50 metara, nitko ga nije mogao stići...

Foto: Maxtv Prva liga Zabija Livakoviću za 1-0 u 4. minuti

<<< Gol Radonjića pogledajte OVDJE >>>

No bio je to tek početak šokova za dinamovce.

Radonjić je sudjelovao i kod drugog gola Lokomotive, u 14. minuti. Opet je probio lijevu stranu i vratio Ivanu Krstanoviću čiji je prvi udarac s crte izbio Benkovića, ali lopta se vratila Krstanoviću koji ovaj put pogađa bez problema.

<<<Gol Krstanovića pogledajte OVDJE >>>

Oba igrača koja su zabila Dinamu povezani su s plavima.

Nije to ništa čudno u utakmicama Dinama i Lokomotive u kojima ćete najčešće čuti frazu 'zabio svojima'. Ivan Krstanović u Dinamu je bio od 2011. do 2013. godine, potom je igrao za Rijeku, Zadar i Široki, prije nego je došao do Lokomotive.

Radonjić je i dalje igrač Dinama koji ga je kupio od Istre 2014. godine pa ga ostavio na posudbi u Puli. Kad se vratio uslijedila je druga posudb, ovaj put u Maccabi iz Tel Aviva. Nisu u njemu vidjeli u Dinamu potencijal pa su ga poslali na novu posudbu kod mlađeg brata u 'lokose'. Posudba istječe u lipnju ove godine.

Srećom za Dinamo, Radonjić se ozlijedio pa je izašao nakon pola sata.