Radošević podržao narod Irana: Oni trpe strahovladu, sve koji prosvjeduju odvode u zatvore

Bila je to simbolična gesta podrške iranskom narodu. Šest godina proveo sam u toj zemlji, imam puno prijatelja do kojih mi je stalo i to sam im i na ovaj način želio pokazati, pojasnio nam je razlog zbog kojeg je nosio stiliziranu iransku zastavu oko ruke tijekom utakmice na Poljudu golman Varaždina Božidar Radošević (33).

'Narod ne želi takvu vlast'

Situacija u Iranu nije dobra, vlasti su dovele narod do ruba, a situacija je eskalirala nakon što je 22-godišnja djevojka Mahsa Amini umrla u pritvoru, u koji su je odveli pripadnici tzv. Moralne policije, zbog toga što nije ispravno nosila maramu. Uslijedili su brojni prosvjedi diljem Irana i pozivi na revoluciju, vlasti su odgovorile dodatnom represijom koja je rezultirala uhićenjima i ubojstvima...

- Sve skupa me jako zabrinulo i nadam se da neće dalje eskalirati, da će se situacija smiriti i normalizirati. Ovo što se događa nema veze s islamom kao vjerom, islam je sasvim nešto drugo. Ovo nije vjersko pitanje nego nastavak strahovlade nad gotovo kompletnim narodom - kaže nam Radošević, koji je šest sezona branio za Persepolis pa dodaje:

- Bez ikakvih razloga je ta cura ubijena, i to je bila zadnja kap koja je prelila čašu strpljenja. Narod je ogorčen, ne žele takvu vlast, ne žele živjeti u strahu, i zbog toga prosvjeduju. Ne samo u Iranu, nego u cijelom svijetu, od Kanade do Njemačke. Ovog vikenda podršku su im dali i igrači Herte u kojoj je igrao legendarni Iranac Ali Daei.

- Osjetio sam potrebu i odgovornost da budem uz ljude koji su u tih šest godina napravili puno za mene i zbog kojih sam se u Iranu osjećao kao kod kuće. Danas svi podržavaju Ukrajinu u njihovoj pravednoj borbi za slobodu, volio bih da se na isti način podrži i narod Irana koji želi isto - slobodu.

'Ljudi se boje, a vlasti krive Ameriku i Izrael'

Situacija u Iranu je jako komplicirana i nije to od jučer.

- Ljudi se boje, nemaju slobodu govora, a vlasti za sve probleme krive Ameriku i Izrael. Ali to nije istina, oni su pod sankcijama cijelog svijeta zbog toga što vode pogrešnu politiku i što je u zemlji generalno loša situacija s ljudskim pravima, ali i općenito, u nekim pokrajinama živi se ispod civilizacijske razine u 21. stoljeću - kaže golman Varaždina pa pojašnjava:

- Ljude se za jednu krivu riječ progoni i vodi u zatvor. Mnogi stranci su dolje izdržali godinu ili dvije i vraćali su se kućama, ja sam proveo šest godina i jako dobro poznajem i ljude, i zemlju, i situaciju.

Njegovi nekadašnji suigrači iz Persepolisa nisu u zavidnoj situaciji...

- Znam da mnogi moji suigrači šute i ja im to ne zamjeram. Persepolis je vladin klub, igračima je zabranjeno prosvjedovati, čak i nositi crni flor za ubijene. Bivši reprezentativac Mahini je priveden jer je podržavao prosvjede, jednom Aliju Karimiju koji je legenda zabranjen je povratak u zemlju. Svi koji progovore ili daju podršku prosvjednicima znaju što im slijedi, gube mjesto u reprezentaciji i klubu i vode ih u zatvor.

Radošević nije previše optimističan kada je u pitanju normalizacija stanja.

- Nadam se da će se situacija smiriti, ali bojim se da to neće ići baš tako brzo i lako. Državne vlasti kontroliraju situaciju ne samo u Iranu, nego i šire, a goloruki narod nema previše šanse. Iran je prije revolucije bio Dubai onog vremena, po potencijalu bi mogli biti svjetska velesila, a danas su poput Sjeverne Koreje, pod sankcijama cijeloga svijeta. A ima ih gotovo 100 milijuna...

