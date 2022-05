Dario Šarić očekuje prvo dijete s dugogodišnjom djevojkom...

Teška i duga godina je iza Darija Šarića (28). U srpnju prošle godine ozlijedio je prednje križne ligamente. Prognoziralo se kako će izostati od šest do devet mjeseci, oporavljao se, ali prije mjesec dana pojavili su se novi problemi zbog čega je morao na artroskopiju koljena.

Cijelu sezonu propustio je u Phoenix Sunsima, postoji mogućnost da zaigra za reprezentaciju u kvalifikacijama za SP protiv Slovenije i Finske, ali to je vrlo malo vjerojatno obzirom da nije igrao deset mjeseci.

No, nakon niza nevolja, stigla je i jedna predivna vijest za njega. Dario je već devet godina u vezi s ekonomisticom iz Zagreba Karlom Pušeljić, a ona je na društvenim mrežama obznanila kako je trudna. Oboje su vrlo samozatajni i ne vole se previše eksponirati pa se ništa više od toga ne zna, piše RTL. Vole privatnost, tek nekoliko puta su se zajedno pojavili u javnosti i drže sve daleko od očiju znatiželjnika.

Kako su pisali hrvatski mediji, upoznali su se 2012. godine u Vodicama kada je lijepa Zagrepčanka bila na ljetovanju. Navodno su imali i trzavice u vezi, pisalo se kako su prekinuli nakratko, ali uspjeli su riješiti sve probleme i ostali su u vezi koju su sada okrunili prinovom. Inače, kako je prije dva mjeseca pisao RTL, i Šarićev suigrač iz reprezentacije Bojan Bogdanović uskoro će dobiti dijete s djevojkom Zrinkom Šahurić.

Šarić je karijeru započeo u Zrinjevcu, a potom je igrao za Zagreb, Dubravu, Cibonu i Efes. Orlando ga je 2014. godine izabrao kao 12. picka na NBA Draftu, ali u NBA ligu otišao je 2016. godine i to u Philadelphiju. Tamo je igrao fantastično, ali klub ga je trejdao 2018. godine kada je otišao u Minnesotu. Zadržao se tek godinu dana pa sletio u Phoenix Sunse gdje se nalazi i danas.

No, daleko je to od uloge koju je nekada imao u Sixersima. Postao je igrač rotacije u Sunsima, ali i dalje je imao solidnu statistiku. Prošle sezone odigrao je 50 utakmica i zabijao prosječno osam koševa uz četiri skoka i asistenciju. No, ozljeda ga je izbacila s parketa na godinu dana. Ako oporavak bude išao svojim tijekom, mogao bi biti spreman za početak sezone, ali pitanje je hoće li to biti u Phoenixu. Ugovor ga veže s klubom do 2023. godine, no već neko vrijeme razmišljaju da ga razmijene.

