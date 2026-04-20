Radotić uoči Hajduka: Livaja ne igra, ali kod njih postoji jedna suprotnost. Treba nam energija

U utorak od 17.45 na Poljudu susrest će se Hajduk i Osijek. Momčad Gonzala Garcije nije došla do pete pobjede u nizu u prošlom kolu, ali ni Dinamo nije pobjegao na veću bodovnu razliku. S druge strane, Osijek je izgubio od Varaždina (2-0) što je iskoristio Vukovar i pobijedio Istru pa se tako približio na četiri boda. Osijeku bi pobjeda bila veliki vjetar u leđa, a uoči utakmice govorio je trener Tomislav Radotić.

- Popis ozlijeđenih je dugačak. Uz Jurišića, Karačića, Šopova i Tourea koji su dulje izvan stroja, na put ne ide ni Matković, a danas ćemo saznati težinu njegove ozljede. Nema ni Borne Barišića ni Teklića. Situacija nije jednostavna, ali siguran sam da će dečki koji su na raspolaganju odgovoriti na sve izazove - započeo je Radotić.

Naglasio je kako igračima treba koncentracije.

- Potrebni su nam ista energija i pristup, ali uz ono što nam je nedostajalo prošli put, a to je prvenstveno koncentracija kod prekida. Igramo protiv vrlo kvalitetnog protivnika i nemamo luksuz ponavljati takve pogreške. Za dobar rezultat mora se poklopiti puno parametara. Potrebna je fantastična energija, kvalitetna izvedba, provedba plana i malo sportske sreće. Ako ustrajete u kvalitetnom radu i ispravljate ono što nije dobro, možete očekivati pozitivan ishod. Na put će ići samo igrači koji mogu dati sto posto. Imamo dosta problema i poraz iza sebe, ali vjerujem u dečke i našu snagu da odigramo dobru utakmicu - rekao je.

Hajduk neće imati Marka Livaju koji susret propušta zbog kartona.

- To je jedna suprotnost kod njih. Marko Livaja godinama je jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač lige, no treneru će to u nekim segmentima čak i dobro doći da lakše prenese neke nove ideje. Vjerojatno neće igrati ni Krovinović, a Sigur i Šego su također bili izvan stroja, iako mislim da će biti spremni - rekao je pa dodao:

- Čeka nas zahtjevan protivnik i spremni smo na moguću promjenu sustava. Znamo otprilike kako bi mogli izgledati, ali volio bih da mi ponovimo energiju i ispunimo dogovoreno. Fokus i koncentracija moraju biti na najvišoj razini svih 90 minuta.

Poslao je i poruku navijačima.

- Ako imam pravo išta tražiti od navijača, onda je to podrška. I ja i stožer pokušavamo igračima prenijeti koliko ljudima znače pobjede, one su im hrana za dušu. Znam koliko im to znači. Inzistirat ću na pristupu i energiji, tu ne smijemo podbaciti. Ostalo je prihvatljivo. Volio bih da pokažu kvalitetu i pozitivno odgovore na podršku koju osjećamo. Puno je prostora za napredak. Nadam se da ćemo im početi vraćati za sve, ali i nagraditi sebe za uloženi trud te da ćemo biti momčad na ponos svih navijača - zaključio je Radotić.