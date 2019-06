Radu kao Suba: Pokojnu sestru vodit ću na sve stadione svijeta

Fantastična Rumunjska apsolutni je hit Europskog prvenstva U-21, a u njihovu snagu uvjerila se i naša reprezentacija. Rumunji su pobijedili i 'mini vatrene' i Engleze pa onda remizirali Francuze te izborili polufinale na Euru. No to sve ne bi bilo moguće bez kapetana i golmana ove reprezentacije Ionuta Andrejia Radua (22).

On je vođa ove reprezentacije, a kada je bio dječak proživio je veliku tragediju koja ga je promijenila. Naime, dok se tek upustio u nogometne vode s devet godina, preminula je njegova sestra Ema 2006. godine u dobi od 14 godina od bolest imunološkog sustava.

- Kada sam ušla u kuću, skočio je od sreće. Mislio je da su upalile njegove molitve tih 55 dana i da je njegova sestra ozdravila. Kada je shvatio da nje više nema, slomio se - rekla je nedavno njegova majka.

Foto: Jonathan Moscrop/Press Association/PIXSELL

Eme više nema, ali ona je sada njegov anđeo čuvar, što je i sam Radu nekoliko puta izjavio. Dok su bili djeca, obećao joj je da će zajedno s njom obići sve stadione na svijetu, a svoje obećanje i ispunjava.

Nakon sjajne pobjede nad Englezima i osiguranja polufinala na Eura, emotivni Andrei uzeo je majicu na kojoj se nalazi slika njegove sestre i zaplakao. Suze jednostavno nije uspio zadržati.

- Dugujem ti sve, volim te, Ema - rekao je golman Rumunjske nakon utakmice.

