Rafa: Đoković? Takve se stvari ne rade. Morate imati kontrolu

Rafael Nadal, najbolji igrač u povijesti zemljane podloge, u Rimu će tražiti svoju desetu titulu čime bi dodao Rim kao još jedan turnir koji je pokorio deset puta. Zasad je to uspio u Monte Carlu, Barceloni i Roland Garrosu

<p>Nakon što je svijet uzdrmala vijest o diskvalifikaciji prvog reketa svijeta <strong>Novaka Đokovića</strong> (33) s US Opena, njegov veliki rival, Španjolac <strong>Rafael Nadal</strong> (34), nije imao medijski istup oko te teme sve do početka ovog tjedna.</p><p>- Đoković nije imao sreće, žao mi je zbog njega, imao je priliku na ovom Grand Slamu. Ne biste trebali raditi takve stvari, ali one se događaju u nesretnim okolnostima. Na terenu je važno imati kontrolu kako biste izbjegli lošu sreću.</p><p>Nadal se trenutačno nalazi u Rimu na turniru iz serije Masters 1000. Otkazao je US Open i nije igrao od ožujka i slavlja u Acapulcu.</p><p>- Kada nešto odlučite, držite se toga. Napravio sam što sam mislio da je najbolje za mene i moju obitelj. Osjećam se dobro, dobar sam, možda malo lošije nego inače, ali to je normalno jer nisam igrao neko vrijeme. Da bi bio najbolji, trebaš igrati mečeve.</p><p>Svoj meč drugog kola Rima igrati će protiv Carrena Buste koji je u New Yorku došao do polufinala nakon što ga je izbacio Zverev koji je nakon toga izgubio finale od Dominica Thiema.</p><p>- Protiv Carreña Buste bit će teško, ali će također biti i dobar test - rekao je Rafa.</p><p>'Kralj zemlje' će u Rimu tražiti deseti naslov tog turnira, što mu je već uspjelo na tri druga (Roland Garros, Monte Carlo i Barcelona),</p>