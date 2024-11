Rafael Nadal završio karijeru: 'Moje je tijelo reklo ne tenisu'

Profesionalna karijera Rafaela Nadala (38) završila je porazom Španjolske na Davis kupu protiv Nizozemske. Botic van de Zandschulp i Weshley Kookfoh pobijedili su u odlučujućem meču parova protiv Marcela Garnollersa i Carlosa Alcaraza, koji je ranije slavio protiv Griekspoora u pojedinačnom meču.

Nadal je odigrao prvi meč za Španjolsku i izgubio 6-4, 6-4 od Van de Zandschulpta, a nakon meča je izjavio kako se ipak nada barem još jednom meču na Davis kupu. Tu priliku neće dobiti zato što je Španjolska ispala iz natjecanja.

- Na neki način je možda i dobro ako je ovo bio moj posljednji meč. Izgubio sam prvi i posljednji meč u Davis kupu i time zatvorio krug - rekao je Nadal nakon njegovog meča, a pritom nije istaknuo činjenicu kako su mu to jedina dva poraza u Davis kupu. Između njih je povezao 29 pobjeda.

Foto: Juan Medina

Nakon što je Španjolska ispala iz Davis kupa Nadal se obratio u svečanoj ceremoniji.

- Dugačak je popis ljudi kojima bih trebao zahvaliti. Trebao bih početi s prisutnima. Hvala svima vama, javnosti i navijačima. Zajedno smo proveli 20 godina, bilo je dobrih, a i loših. Hvala svima koji su me uvijek primali širokih ruku, posebno u Španjolskoj - rekao je Rafa i komentirao kraj kojem se nije nadao...

- Dao sam sve od sebe. Ovo nije kraj kojeg smo htjeli. Hvala reprezentaciji što su mi dali priliku da moje posljednje dane provedem kao timski igrač. Mnogi od najboljih trenutaka moje karijere bili su u reprezentaciji, bila mi je čast. Realnost je da nikad nisam htio da dođe do ovog trenutka. Nisam umoran, ali moje je tijelo reklo ne tenisu i to moram prihvatiti. Osvajao sam titule i postavio mnge rekorde, ljudi će to pamtiti, ali htio bih ostati zapamćen kao dobar čovjek iz malog sela sa Mallorce. Privilegiran sam, napravio sam karijeru od hobija, stvarno imam sreće. Ne samo zbog karijere, nego i moje obitelji, stožeru i prijateljima. Ja sam osoba koja vjeruje u ljude koje volim i koji moj život čine boljim. Želim ih u životu, uz sebe sam cijelo vrijeme imao obitelj i bez njih ova karijera ne bi bila moguća.

Nadal je 2022. osvojio Roland Garros. Bila mu je to rekordna 22. Grand slam titula, a taj je rekord prošle godine preuzeo Novak Đoković. Španjolac je osvojio 92 ATP titule, a čak 36 su Mastersi. Pet je puta završio godinu kao najbolji tenisač svijeta, a 209 tjedana je bio prvoplasirani na ATP-ovoj rang listi. Drži rekord i za najviše uzastopnih tjedana u top 10, čak 912!

Foto: ASANKA BRENDON RATNAYAKE

Ostat će zapamćen kao najbolji tenisač na zemlji svih vremena s čak 63 osvojene titule na ovoj podlozi i čak 14 Roland Garrosa, na kojem je pobijedio 112 od 116 (97 posto) mečeva.

Četiri je puta osvojio US Open i dvostruki je prvak Wimbledona i Australian Opena. Imao je 24 godine kada je 2010. osvojio US Open i time dovršio ''career slam''. U legendarnoj karijeri osvojio je i dva olimpijska zlata, 2008. u pojedinačnoj konkurenciji i 2016. u parovima s Marcom Lopezom.