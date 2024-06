Ragbijaši su u Makarskoj bili blizu senzacije, u subotu ih čeka ključna utakmica za ostanak

Eto, još nismo ni sjeli, a već vodimo 7-0!, rekao je premijer Andrej Plenković ljudima oko sebe, a bio je to ministar Tonči Glavina, predsjednik Hrvatskog ragbijaškog saveza Dragutin Kamenski te makarski grdski čelnici.

Nažalost, hrvatski ragbijaši nisu uspjeli izvesti senzaciju i pobijediti Gruziju pa su i u drugoj utakmici Europskog prvenstva ragbija 7 u Makarskoj izgubili, protiv Gruzijaca je bilo 29-17, nakon poraza 42-0 od Irske.

Pokretanje videa... 00:40 Ragbi 7 reprezentacija | Video: Berislav Rožman

Irska je, uz Francusku, prvi favorit za titulu europskog prvaka, momčad koja će za mjesec dana igrati na Olimpijskim igrama u Parizu. I svi su njezini igrači profesionalci.

Navečer, u drugom okršaju u skupini, Hrvatska se sučelila snažnoj Gruziji. I odmah na početku Domagoj Plazibat prošao je i zabio, a Nik Jurišić pretvorio za 7-0. Gruzijci su preokrenuli, ali Plazibat je postigao još jedno polaganje, a potom je Hrvatska u jednom trenutku imala dva igrača više jer dvojica su Gruzijaca dobili žuti karton!

Makarska: Andrej Plenković nazočio utakmici Europskog prvenstva u ragbiju između Hrvatske i Gruzije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Iskoristili su to naši pa je Marin Vlajčević položio za 17-19, no u lovu na preokret gosti su dvaput pobjegli u kontranapad i ipak slavili. No, tisuću je navijača, među kojma je bio i premijer Andrej Plenković, pljeskom ispratilo naše ragbijaše.

- Ovo je najteža skupina, a naša je ključna utakmica druga subotnja. Ako pobijedimo prvog suparnika u razigravanju, borit ćemo se za deveto mjesto, što će nas približiti cilju ostanka u ovom, najjačem rangu - rekao je izbornik Anthony Poša.

Domagoj Plazibat ostat će upisan kao prvi strijelac Hrvatske u povijesti u Championship diviziji.

Foto: Berislav Rožman

- Razočarani smo jer osjećali smo da možemo i dobiti Gruzijce, pogotovo u trenucima kad smo imali dva igrača više, mogli smo tada izjednačiti... Malo nas je koštalo neiskustvo, no velika je stvar da smo s Gruzijom, koja je vrhunska momčad, blizu Svjetske serije, skoro cijelu utakmicu bili u egalu. Ovo nam iskustvo može jako puno značiti kad dođu protivnici našega ranga, u razigravanju za ostanak. Bilo bi sjajno da i iduće godine igramo s najboljima u Europi - rekao je Plazibat pa opisao osjećaj kad postiže polaganje na EP-u:

- Nisam u početku vjerovao da sam prošao kroz njihovu liniju i tek kad sam vidio da nikoga nema oko mene, otrčao sam do kraja i sjajan je osjećaj. Pogotovo pred predivnom publikom u Makarskoj. Bilo je 15-20 mojih suigrača iz Nade, brat, majka, sestra...

I njemu su ovo najjače utakmice u karijeri.

- Ništa se ne može mjeriti s ovim.

Makarska: Andrej Plenković nazočio utakmici Europskog prvenstva u ragbiju između Hrvatske i Gruzije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

A što vam je premijer poručio?

- Ha, rekao nam je da je u kratko vrijeme naučio pravila i da će nas češće posjećivati i da mu je žao zbog poraza. Zahvaljujemo mu što je došao podržati nas, znači nam to. A trener Poša odmah je ukazao koje pogreške možemo ispraviti za iduće utakmice - zaključio je Plazibat, koji s bratom u Splitu vodi praonicu rublja i zbog EP-a je morao uzeti slobodne dane.

U našoj je skupini Njemačka pobijedila Gruziju 22-5, a Irska i Njemačka odigrali su 12-12. U subotu od 14.50 sati Hrvatska igra protiv Njemačke, a onda predvečer prvu utakmicu razigravanja za poredak.

Makarska: Andrej Plenković nazočio utakmici Europskog prvenstva u ragbiju između Hrvatske i Gruzije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Za Hrvatsku su igrali: Vranešević, Lerotić, Perić, Pavlović, F. Rizzi, Jurišić, Buljanović, D. Rizzi, Vlašić, Vlajčević, Plazibat, Grčić i Svaguša.