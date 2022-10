Ragbijaši u drami izgubili od Ukrajine: Oni su se u Zagrebu pripremali deset dana, mi tri...

Kad su u zadnjim sekundama naši bili na rubu, na liniji polaganja, navijači su bili na nogama i vikali "Hrvatska, Hrvatska!", ali lopta ipak nije htjela preko linije. Pa su hrvatski ragbijaši u dramatičnoj prvoj utakmici Europskog prvenstva Trophy divizije, u Zagrebu, pred više od tisuću gledatelja na Stadionu Stjepana Spajića, izgubili od Ukrajine 22-27 (10-24).

U odličnoj utakmici naši su najprije velikim pogreškama darovali Ukrajincima tri polaganja, a potom u drugom dijelu bili nadomak velikom preokretu, ali ipak nisu uspjeli.



U osmoj minuti nakon prve velike pogreške naših Radčuk je pobjegao u kontru i položio, a kapetan Kosariev pretvorio za 0-7. Naš je kapetan Nik Jurišić sjajno prošao i postigao polaganje, potom i pretvorio u 15. minuti za 7-7, ali u 19. opet su Ukrajinci u vodstvu. I to nakon pogreške naših kod linije, zbog čega je sudac dodijelio gostima kazneno polaganje i pretvaranje za 7-14.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Jurišić je pogodio kazneni udarac u 29. minuti za 10-14, ali Kosariev vraća istom mjerom u 33. minuti za 10-17, da bi u posljednjoj minuti prvog poluvremena naši ragbijaši doslovno dali loptu u ruke Ukrajincima te je Manukjan pobjegao u još jednu kontru i postigao polaganje, a Kosariev je pretvorio za visokih 10-24 na odmoru.

Svjesni su bili naši igrači, kao i navijači na tribinama, da Ukrajinci nisu jači ni bolji, ali su kaznili svaku našu pogrešku. U drugom su poluvremenu Pošini izabranici krenuli jače, više riskirali i nakon što je Kosariev pogodio još jedan kazneni udarac za 27-10, posve zagospodarili terenom.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U 52. minuti debitant Hayden Jurlina postigao je polaganje, a Jurišić pretvorio za 17-27, da bi u 69. minuti Filip Perica zabio za 22-27. Nažalost, Jurišić je to pretvaranje promašio, a do kraja je Hrvatska imala i igrača više deset minuta i tri puta došla do linije pogotka, ali nije išlo. Šteta...

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Čudan je osjećaj. Ponosan sam zbog truda i činjenice da su dečki pokazali da možemo igrati na ovom nivou, ali i tužan jer smo trebali pobijediti. Previše smo poklonili Ukrajincima, koji su sve svoje poene dobili iz naših pogrešaka, ništa nisu sami kreirali. Naši mlađi igrači naprosto nisu navikli igrati i razmišljati tom brzinom i pod pritiskom i nadam se da su puno naučili. Mnogi nam čestitaju na trudu, ali trebali smo izvući bolji rezultat. Razgovarali smo u poluvremenu kako su Ukrajinci umorni i hjeli smo što više igrati, razvlačiti njihove krupne momke s jedne strane terena na drugu, ali nismo bili dovoljno ubojiti i zato nismo nagrađeni za trud. Treba učiti iz grešaka, zahvalio sam dečkima nakon susreta na trudu i što uvijek ponosno nose hrvatski dres i rekao im da iz ove utakmice mogu puno naučiti. Sad ćemo imati tri dana za pripremiti se za Švedsku iduće subote, bit će to posve drugačija utakmica jer Šveđani igraju drugačije nego Ukrajinci, ali sve će ovisiti o nama - rekao je izbornik Anthony Poša, a kapetan Nik Jurišić naglasio je:

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Izgubili smo utakmicu u prvom poluvremenu našim pogreškama. Namjerno nisam htio pucati kaznene udarce nego igrati nakon svake kazne, bila je to moja odluka i momčad se tu ne miješa i podržala me, jer su Ukrajinci fizički jači pa smo im htjeli nametnuti tempo. To smo u uspjeli, ali napravili smo nedopustive pogreške. To vam je kao da u nogometu igrate protiv jačeg protivnika i zabijete dva autogola i golmanu lopta prođe kroz ruke. Doslovno su takve bile naše pogreške za tri njihova polaganja u prvom dijelu. Znali smo kako Ukrajinci igraju, pripremili smo se na to, ali oni su iskoristili svaku našu pogrešku, a mi njihove baš i nismo. No, neki naši mladi igrači ni u snovima nisu mislili da će igrati na ovako visokoj razini. Uostalom, Ukrajinci su profesionalci i već su deset dana u Hrvatskoj, a mi smo na okupu tri dana... - rekao je Jurišić nakon svoje 52. natjecateljske utakmice za reprezentaciju.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

A u poluvremenu je bilo svečano jer su članovi prve generacije hrvatske ragbijaške reprezentacije uoči 30. godišnjice te pobjede nad Slovenijom u Ljubljani 35-3 dobili prigodne medalje, a strijelac prvog polaganja za Hrvatsku Vlado Gržanić i statuu.

Idući vikend Hrvatska gostuje u Švedskoj, a u skupini su još Litva i Švicarska.

Najčitaniji članci