Novac od Europe neće biti dovoljan da zatvorimo budžet. Put u Irsku, recimo, bio je skup, kaže sportski direktor Rijeke
SPORTSKI DIREKTOR RIJEKE PLUS+
Raić-Sudar za 24sata: Transfer Jankovića nije propao, našeg golmana žele s Bliskog istoka
Čitanje članka: 2 min
Irski oblaci ostali su iza njih, a pred zoru, u srijedu, negdje oko 6.30 sati, kotači zrakoplova dotaknuli su pistu na Krku. Jutarnja izmaglica obavila je aerodrom. Rijeka je preokrenula ono što se činilo gotovo izgubljenim. Nakon poraza 2-1 u prvoj utakmici trećeg pretkola Europske lige, na uzvratu u Dublinu hrvatski je predstavnik pobijedio 3-1 i osigurao najmanje Konferencijsku ligu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku