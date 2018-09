Raikkonen spustio novinaru, Hamilton umirao od smijeha..

Legendarni Finac Kimi Raikkonen (38) i po drugi put je napustio Ferrari te će od sljedeće sezone opet voziti za švicarski Sauber, bolid u kojem je započeo karijeru.

Finac je oduvijek bio poznat po britkom jeziku, a na konferenciji za novinare uoči VN Singapura brutalno je odgovorio jednom novinaru što je dovelo do lavine smijeha prisutnih kao i njegovog kolege Lewisa Hamiltona koji je sjedio pored njega.

- Znamo da nije bila vaša odluka da napustite Ferrari, ali sami ste odlučili da se vratite u Sauber. Jel možete objasniti zašto ste to napravili? - priupitao je novinar Kimija i nasjeo mu na volej.

- Zašto ne? - jednostavno je odgovorio Raikkonen zbunjenom novinaru.

- Jeste li i dalje nabrijani na utrke kao prije i jel ih jedva čekate? nastavio je s glupim pitanjima novinar, a Finac ga je još jednom spustio i nasmijao svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona i prisutne.

- Ne, nisam. Ostao sam samo kako bi mogao i dalje pričati s vama i poigravati se. Otišao sam u Sauber kako bi bio nesretan još dvije godine.

Think we can all agree that another two years of this is a good thing 😍🤣#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/OEFelFViFm