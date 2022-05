Rajković: Ma nisam sabotirao rezultate Mirele Kardašević, imala je moju veliku podršku

Povodom teksta objavljenog 18. travnja pod naslovom "Ma je li to moguće? Kardašević zbog proceduralne pogreške ostala bez dva svjetska rekorda" putem odvjetnika nam se javio i izbornik Hrvatskog ronilačkog saveza Valentino Rajković, te zatražio demantij koji prenosimo:

"Kod izbornika Valentina Rajkovića ne postoji nikakav navedeni osobni animozitet prema reprezentativki Mireli Kardašević kao što se to u spornom članku pokušava prezentirati sportskoj javnosti, a i takvi navodi nisu utemeljeni na nikakvim relevantnim činjenicama već su to najvjerojatnije neostvarive želje neimenovanog novinarskog izvora u ovom slučaju.

Naprotiv, u ovom konkretnom slučaju izbornik Valentino Rajković je odmah po saznanju za njen uspjeh, obzirom da se prema kalendaru natjecanja nije radilo o državnom natjecanju već o Otvorenom prvenstvu grada Zagreba pod organizacijom Društva za podvodne sportove Zagreb i Zagrebačkog ronilačkog saveza, uputio SMS porukom čestitke reprezentativki Mireli Kardašević na novim postignutim rekordima u ronjenju na dah DYN-BF i DYN te izrazio nadu da će postići još bolje rezultate na nadolazećem Svjetskom prvenstvu. Upravo se Mirela Kardašević na isti način zahvalila na čestitkama izborniku Valentinu Rajkoviću i to SMS porukom: "Poštovani, hvala Vam na čestitkama. Bilo je izuzetno teško roniti dva dana za redom, ali uvjeti koji su mi osigurani bili su idealni. Nadam se kako će HRS, a ujedno i Vi kao izbornik znati na najbolji način prezentirati HOO-u i CMAS-u ova naša velika postignuća, obaviti sve što je potrebno i stvoriti što bolje uvjete za postizanje daljnjih uspjeha."

Dakle, izbornik Rajković je dao neupitnu podršku Mireli Kardašević u njenom daljnjem radu i to kao izbornik Hrvatske ronilačke reprezentacije i kao čovjek koji zna koliko truda ulaže u svoju sportsku karijeru i koliko je napredovala te da se takav trud i upornost moraju isplatiti postizanjem vrhunskih sportskih rezultata.

Izbornik Rajković nikako nije mogao otkazati pokroviteljstvo HRS-a, jer kao prvo on nije ovlaštena osoba za donošenje takve odluke, a kao drugo jer organizatori ovog natjecanja DPS i ZRS prijavili u kalendar natjecanja kao natjecanje na županijskoj razini što znači da HRS nije mogao otkazati pokroviteljstvo natjecanja "Otvoreno prvenstvo grada Zagreba" obzirom da nije niti postojala ta obveza. Upravo se ovakvim tvrdnjama organizatora i neimenovanog novinarskog izvora namjerno dovodi u zabludu Mirelu Kardašević i njenog poljskog kolegu kako bi se prikrili propusti samog organizatora u organizaciji natjecanja zbog kojih njihovi postignuti rezultati i novi rekordi neće biti priznati izvan organiziranog natjecanja.

Način prijave natjecanja, organizacija, pravila i propozicije su poznate svim članicama HRS-a pa tako i organizatorima i natjecateljima na ovom prvenstvu Grada Zagreba. HRS je važećim okružnicama HRS-a od 21. siječnja 2021. i 15. lipnja 2021. obavijestio članice da su dužne najmanje 30 dana od dana organizacije natjecanja obavijestiti o mogućnosti postizanja rezultata vrijednih svjetskih rekorda, a koji mogu biti ostvareni isključivo na državnim natjecanjima, a iznimno na državnim kupovima kako bi se takva namjera mogla prijaviti CMAS-u u propisanoj proceduri i rokovima.

Dakle, iz navedenih razloga izbornik Rajković nikako nije mogao sabotirati rezultate Mirele Kardašević, a kako je HRS već jednom uspio ispraviti sličan propust organizatora drugog natjecanja jer je CMAS naknadno prihvatio postignuti rekord ovdje to nije bilo moguće. Naime, da bi HRS zatražio od CMAS-a naknadnu revalorizaciju postignutog rezultata (rekorda) potrebno je da organizator tog natjecanja naknadno dostavi HRS-u Bilten s natjecanja i rezultate doping kontrole, a što to u ovom slučaju DPS i ZRS nisu još učinili do danas. Dakle, proizlazi da su organizatori svjesno najavili napadanje svjetskog rekorda i da su ili zanemarili potrebu antidoping testiranja ili da su to učinili s namjerom jer su olako smatrali da neće biti postignuti rezultati novog svjetskog rekorda pa sad u ovom slučaju pokušavaju za svoje propuste prozivati izbornika Valentina Rajkovića koji nema nikakve veze s ovim slučajem.“

