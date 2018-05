Raketa: Federer ili Čilić? Uh, neugodno, neka pobijedi bolji

Kada ne oduševljava svojim predstavama u Barceloninom dresu, Ivan Rakitić nađe vremena i za praćenje tenisa. Naš reprezentativac odmalena živi u Švicarskoj, a za portal Blick otkrio je tko mu je najdraži švicarski sportaš.

- Ovo je lako! Roger Federer je uvjerljivo moj najdraži sportaš - ispalio je Raketa.

- To što on radi, ne samo u tenisu, već općenito u sportu, je jedinstveno. Moj je san pozvati ga kod sebe u Barcelonu. Nadam se da će razmisliti o ponudi, to je velika čast za svakog Švicarca.

I dream to invite Roger Federer to Barcelona - Ivan Rakitic https://t.co/XADabOdFHk pic.twitter.com/oxHs95R1Xh — Tennis World English (@TennisWorlden) 14. svibnja 2018.

Federer je u posljednjih godinu dana dvaput svladao Marina Čilića u finalima Grand Slama. Prvo u Wimbledonu, a zatim i na Australian Openu ove godine. Pitanje za koga navija od te dvojice teško mu je palo:

- Uh, neugodno pitanje. Imam dobar odnos s Čilićem, dobri smo prijatelji. Naravno, nadam se da pobijedi bolji igrač. Nakon toga, možemo zajedno sjesti i pregovarati za koga sam navijao - našalio se naš nogometaš.