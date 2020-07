Raketa odgodio 'dan D' u Barçi: E, sad će mu morati dati priliku

Ivanu Rakitiću ne ide se nikamo iz Barcelone, barem ne do isteka ugovora iduće ljeto, dok bi ga u klubu prodali i tako nešto zaradili. Sastanak će pričekati završetak Lige prvaka

<p>Ide, ne ide, ide, ne ide... Takve su informacije proteklih mjeseci stizale iz Barcelone oko <strong>Ivana Rakitića</strong> (32). Odmorio se Hrvat na Šolti proteklih dana i uhvatio malo sunca i odmora prije završnice Lige prvaka, a što će biti nakon toga - nitko ne zna.</p><p>Nije tajna da u klubu nisu previše zainteresirani oko njegova odlaska. Da je htio, Raketa je mogao otići još prošle zime, ali odlučio se izboriti za mjesto u momčadi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rakitić na krstarenju s obitelji</strong></p><p>Je li uspio? Pod vodstvom <strong>Ernesta Valverdea</strong> (56) igrao je svega 810 minuta ove sezona, a od njegove smjene i dolaska <strong>Quiquea Setiéna</strong> (61) sredinom siječnja ipak nešto više, 1157.</p><p>Iako je bilo govora da će s klubom razgovarati o svom statusu nakon završetka prvenstvene sezone, na Camp Nouu ne žele uzburkavati još duhova poslije izgubljene titule i uoči borbe za europski trofej. Pa će odluku o budućnosti hrvatskog veznjaka prolongirati do završetka Lige prvaka, piše Mundo Deportivo.</p><p>Podsjetimo, Barcelona je u prvoj utakmici osmine finala još prije izbijanja pandemije 25. veljače remizirala s Napolijem 1-1. Uzvrat je 8. kolovoza na Camp Nouu, a eventualno četvrtfinale protiv Bayerna, koji prethodno treba potvrditi 3-0 protiv Chelseaja kod kuće, 14. kolovoza.</p><p>Barcelona vjeruje kako godinu dana prije isteka Rakitićeva ugovora može prodati jednoga od najstandardnijih igrača proteklih godina za desetak milijuna eura. Prijelazni rok traje od 4. kolovoza do 5. listopada.</p><p>Rakitić ne odstupa od svog plana ni milimetra i želi dočekati kraj ugovora i slobodne papire kako bi se mogao vratiti u Sevillu, tvrdi novinar Munda koji dodaje kako Rakitić zna da ne postoji druga opcija kako bi otišao u Sevillu. A i dobio bi nešto manju plaću.</p><p>- Hoće li Ivan otići na ljeto? To bi bio nemoguć scenarij - rekao je prije nekoliko tjedana Rakitićev menadžer Arturo Canales.</p><p>Dakle, samo bi neka neočekivana ponuda mogla odvući Ivana iz Katalonije nakon šest godina, a dotad je fokusiran na Napoli i ostatak Lige prvaka. Gdje bi trebao dobiti važnu ulogu s obzirom na suspenzije Sergija Busquetsa i Artura Vidala.</p>