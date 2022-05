Rakić u meču karijere: Janovo je vrijeme prošlo, a Soldić je već odavno trebao biti dio UFC-a

Tada sam bio u publici gledao kao fan i navijao za mog prijatelja Igora, a šest godina poslije se borim s njim za prvog izazivača kategorije. Čvrst je, srčan i doći će što spremniji da vrati pojas. Ja imam svoj cilj, a njegovo je vrijeme već prošlo, prisjetio se Aleksandar 'Rocket' Rakić (30, 14-2) meča između naše MMA legende Igora Pokrajca (43, 29-15) i njegovog idućeg protivnika i bivšeg prvaka poluteške kategorije UFC-a Jana Blachowicza (39, 28-9) u Zagrebu 2016. godine.

U noći sa subote na nedjelju, 14. na 15. svibnja, ga u APEX centru očekuje meč koji će odrediti hoće li on biti sljedeći izazivač za titulu u spomenutoj kategoriji, a za novi odlazak u najjači svjetski kavez ponovno se, između ostalog, pripremao u zagrebačkom American Top Teamu.

- Drago mi je doći u ATT i u Zagreb, a kad sam tu bio prije mjesec i pol dana nije bilo ni tuševa, samo strunjače i kavez. Ubrzo je sve to sredio i omogućio Dražen Forgač, pripreme su prošle u najboljem redu i sve je prošlo kako je trebalo proći. Forgy je otvorio dvoranu za mene koja još nije bila gotova - zahvalio se srpski borac čelnom čovjeku zagrebačkog ATT-a.

Davno je Mirko 'Cro Cop' Filipović (47, 38-11) predstavio ovaj dio Europe u kavezu UFC-a i predstavio ga svijetu nakon dolaska iz Pridea, tad su nekon njega u UFC počeli dolaziti borci iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine itd., a danas je njihov 'predvodnik' u najjačoj svjetskoj organizaciji upravo - 'Rocket'.

- To je pozitivan pritisak. Imamo dosta kvalitetne borce u regiji na Balkanu koji nekad nemaju priliku dokazati potencijal i mislim da im otvaram vrata ne samo UFC-a nego i drugih velikih organizacija da ih pogledaju. Ivan Erslan (30, 11-1) je sjajan momak i vidim ga u top organizaciji. Roberto Soldić (27, 20-3) je davno trebao biti u najjačoj organizaciji svijeta - osvrnuo se Rakić pa prokomentirao pobjedu još jednog borca koji je trebao u UFC, ali nije otišao zbog administracije te sad lovi milijun dolara u PFL-u:

- Odradili smo nekoliko sparinga prije nego je Ante Delija (31, 20-5) otišao u Ameriku, znam njegove kvalitete. Ima dobro hrvanje, srčan je, hrabar i ništa drugo nisam očekivao osim pobjede. Onakav nokaut, sjajno. Ima dobre mogućnosti da osvoji milijun i želim mu svu sreću ovoga svijeta jer je sjajan momak.

A ono što je ispred Rakića jest borba protiv 'legendarne poljske snage'. Blachowicz je izgubio titulu od Glovera Teixeire (42, 33-7), a iako su se mnogi regionalni fanovi nadali da će Aleksandar dobiti priliku za napad na titulu, to je dobio njegov rival Jiri Prochazka (29, 28-3). No, svjestan je srpski borac da mu je ova borba samo korak do titule.

- To je jedna od najboljih borbi koja se mogla dogoditi. Jan je bivši šampion, prvi izazivač na titulu i jedini čovjek koji je pobijedio prvaka srednje kategorije Israela Adesanyu (32, 22-1). Ljudi ga otpisuju jer je bio loš u zadnjem meču protiv Glovera Teixeire, mislim da će se pokušati vratiti na pobjedničke staze jer je jako motiviran. Na njegovu žalost sam ja na drugoj strani

.Ono što se već neko vrijeme potenciralo jest meč između 'Rocketa' i 'češkog Tong Poa' koji je na kraju dobio napad na titulu. Ući će u kavez protiv brazilskog prvaka 11. lipnja u Singapuru.

- Vidim da sam mnogo kompletniji nego Prochazka. Naravno, on ima agresivan stil i mogao je lako izgubiti dva meča u UFC-u. Neka odradi meč s Gloverom, ako mu prođe dobro ćete gledati meč protiv mene. Ako ga Jiri ne završi u prvoj ili drugoj rundi će ga Glover završiti polugom ili gušenjem, a moguće i na bodove. Želio bih se boriti protiv legende Glovera Teixeire jer je dugo u tome. Od njega uzeti titulu je nešto veliko. Ako dođe do toga bilo bi mi drago, ako ne, borit ću se s Jirijem. Naravno, ako sve prođe 14. svibnja kako treba - objašnjava Rakić koji se osvrnuo i na kladionice koje su već stavile u ponudu njegov meč protiv Prochazke u kojem je on underdog:

- Ja ni ne gledam te koeficijente, meč je meč. Vrijeme će pokazati, ako dođe do meča će ljudi sve vidjeti i vidjeti tko je jače radio u dvorani.

A počelo se spominjati da bi se srpski borac mogao predstaviti kao fighting out of ATT Zagreb nakon novog kampa u glavnom gradu Hrvatske.

- Treći kamp odrađujem u ATT-u i Dražen mi uvijek izađe u susret. Ako tako želi Forgy, neka to bude tako, nemam nikakvi problem. Imam svoj tim koji vodim sa sobom, to je moja jezgra i Team Rakić. Možemo napisati ATT/Team Rakić - rekao je Rakić i zaključio što očekuje u kavezu:

- Ako to bude pet rundi dominacije, bit će pet rundi dominacije. Ali sposoban sam ga završiti i nokautirati, ali vidjet ćemo što će mi dozvoliti.



