Rakitić i Kovačić izvan forme, Jedvaj ne može biti desni bek!

Hrvatska je remijem (1-1) kod Walesa napravila još jedan malen korak prema Europskom prvenstvu 2020. godine. Istina, izabranici Zlatka Dalića mogli su pobjedom u Cardiffu osigurati plasman na završni turnir, 'vatreni' su poveli pogotkom Vlašića, no Bale je krajem prvoga dijela poentirao za konačnih 1-1. Pogledajmo kako su igrali hrvatski reprezentativci...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dominik Livaković (6,5) - Poptuno nemoćan kod gola Balea, ostalo odradio i više nego dobro. Djelovao sigurno, ulijevao povjerenje pred svojim vratima, miran s loptom u nogama.

Tin Jedvaj (5) - Ni ovoga puta nije bio na razini ostatka momčad, vidi se da Jedvaj nije - desni bek. Bavio se samo obranom, prilično nesiguran u predaji lopte, a mogao je i ranije 'suziti' prema Lovrenu kod gola Balea. Jednom mogao zaprijetiti glavom, tu nije dobro reagirao, imao i zanimljiv pokušaj 'vanjskom'.

Dejan Lovren (5,5) - U uvodnim minutama imao jednu nespretnu reakciju, prežestoko ušao u Jamesa, ali sudac Kuipers tu srećom nije reagirao i pokazao na bijelu točku. Nije uspio zatvoriti Balea kod izjednačujućeg gola Walesa. Krajem prvoga dijela dobio žuti karton, zbog kojeg će preskočiti Slovačku. Bolji i dojmljiviji u nastavku utakmice.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Domagoj Vida (6) - Prvi požutio na ovoj utakmici, pa tako i završio ove kvalifikacije. Žestoko se zabio u Jamesa, mladom Velšaninu se dugo pružala pomoć. Dominirao u zračnom prostoru pred svojim vratima. U završnici utakmice jednom opasno 'izvisio'.

Borna Barišić (6) - Dobio bitku s Garethom Baleom na svojoj strani, bez obzira što je najbolji igrač Walesa zabio na utakmici. No, Bale je do gola stigao kroz središnjicu kaznenog prostora. Ostao bez napadačkih izleta,

Mateo Kovačić (5,5) - Nije se uspio nametnuti, niti razigrati svoje suigrače, Hrvatska u prvom dijelu nije bila dominantna u sredini terena. Izgubio loptu kod izjednačujućeg gola Velšana, no tu je bio pod očitim prekršajem. Kovačić se u toj situaciji vjerojatno i ozlijedio, no i on je na svojih 20-ak metara mogao biti puno čvršći.

od 46. Ivan Rakitić (5,5) - Ni Raketa danas nije u pravom ritmu, nedostaje mu veća minutaža u klubu. U Cardiffu je igrao samo na sigurno, nije preuzimao inicijativu, niti pokušavao lucidnim dodavanjima proigrati napadače. I on je utakmicu završio sa žutim kartonom.

Luka Modrić (6,5) - Kapetan hrvatske reprezentacije u Cardiffu i nije bio najdojmljivija figura na terenu, a to za igru hrvatske reprezentacije nikada nije dobro. Puno se trošio u obrani, uklizavao i skakao, nažalost najmanje je kreirao. Opet, u veznoj liniji Hrvatske bolji od drugih. I on je zaradio žuti karton, na kraju se i ozlijedio.

od 89. Milan Badelj (-) - ušao u završnici utakmice umjesto Luke Modrića.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Ivan Perišić (5,5) - I on nije bio na najvišoj razini, a odličan udarac glavom u 12. minuti obranio mu je Hennessey. U drugom dijelu kvalitetno s desne strane ubacio za Jedvaja, ali naš branič nije dobro zahvatio loptu. Djelovao prilično nervozno, puno se trošio na razgovore sa sucem Kuijpersom.

Nikola Vlašić (6,5) - Puno znači za ovu reprezentaciju, u 9. minuti oduzeo loptu Velšanima na sredini terena, pa u istoj akciji prizemnim udarcem zabio za vodstvo Hrvatske. Igri 'vatrenih' donosi živost i agresiju.

Josip Brekalo (6,5) - Već na samom startu utakmice pokazao o kakvoj se klasi tu radi. Započeo akciju za prvi gol, povukao loptu 60-ak metara, pa nesebično odigrao za asistenta Petkovića. Kombinatoran i opasan u igri 'jedan na jedan'. No, nismo imali previše takvih situacija na krilnim pozicijama.

Bruno Petković (6,5) - I on je dobitak u ovim kvalifikacijama, prvo asistirao za gol Vlašića, pa sjajnom dubinskom loptom proigrao Perišića za veliku priliku glavom. Zaradio žuti karton nakon što je u zraku 'razbio' Ampadua. To je bilo sve od njega, teško se nosio sa snažnim stoperima Walesa.

od 63. Ante Rebić (6) - Vrlo dobro ušao u utakmicu, odmah pripremio dobru priliku za Perišića koji se tada umjesto za udarac odlučio za povratnu loptu.

Kako su igrali nogometaši Walesa?

Wayne Hennessey (6) - Potpuno nemoćan kod prvog gola Hrvatske, pa onda sjajnom reakcijom zaustavio Perišićev pokušaj glavom.

Connor Roberts (6) - Imao na desnom boku određenih problema s Brekalom, no većim dijelom utakmice uspio natjerati našeg najmlađeg prvotimca da se bravi obrambenim zadacima.

Tom Lockyer (5,5) - Jedan od tragičara susreta, Brekalo ga je 'ubio' kod prvog gola Hrvatske, Lockyer je tu izašao u pomaganje Robertsu, ali nije uspio zaustaviti našeg krilnog napadača. Nervozan, odigrao s puno grešaka.

Joe Rodon (6,5) - Prilično siguran i dominantan u zraku pred svojim vratima, na zemlji i nije imao prevelikih problema s hrvatskim napadačima. Igrao na sigurno, bez puno rizika, kada je trebalo znao i 'opaliti' po nogama.

Ben Davies (7) - Jedan od najaktivnijih Velašana na ovoj utakmici. Povukao loptu kroz sredinu i započeo akciju kod gola Walesa. Onda još (uz prekršaj) oduzeo loptu Kovačiću, pa asitirao za gol Balea. Uz sve to, uspješno zaustavio Perišića.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Joe Allen (6,5) - Žestok, agresivan i rastrčan, igrač za 'prljave zadatke' što je pokazao udaranjem Josipa Brekala kada je dobio žuti karton. Tipična britanska škola veznog igrača. Igrao u visokom tempu, niti on nije dopustio Modriću da se potpuno razmaše.

Ethan Ampadu (6) - Miran i staložen, taktički besprijekoran. Malo igra u Leipzigu, pa se osjeti kako nije u idealnoj formi, ali odradio dobar posao. Pogotovo u defenzivi gdje se bavio Lukom Modrićem. I on je žestoko stradao, na njega je naletio Petković, pa zamijenjen početkom drugoga dijela.

od 50. Joe Morrell (5,5) - Nije se snašao, pored njega je Luka Modrić ipak došao do 'zraka'. Puno radio, diktirao

Gareth Bale (7) - Dosta je prijetio, prvo s desne strane tukao ravno u Livakovića, pa iz slobodnog udarca u živi zid. A onda zabio krajem prvoga dijela.

Jonathan Williams (6) - Velika radilica na sredini terena, igrao u oba smjera, rastrčan i razigran. Igrao na poziciji polušpice, ali puno više se zamarao obranom. Igrač ritma, igrao s puno dodira...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL od 68. Harry Wilson (6,5) - Lagan i hitar igrač, tehnički vrlo potkovan. Ima opasnu lijevu nogu, srećom nije se razmahao. Dobio nekoliko žestokih udaraca.

Daniel James (6) - I on je u ranoj fazi utakmice bio prisutan, prvo je mogao dobiti kazneni udarac nakon starta Lovrena, a onda je na njega žestoko naletio i Vida. Zaprijetio i početkom drugoga dijela s lijeve strane, no Livaković je tu bio siguran.

Kieffer Moore (6,5) - Visok i snažan, dobro je namučio naše stopere. Zna igrati, voli i odglumiti prekršaj, no pokazao smisao za igru. Primio i dao batina, požutio zbog prekršaja na Lovrenu.

od 86. Tyler Roberts (-) - Premalo igrao za ocjenu.