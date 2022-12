Rakitić: Izgubio sam pet godina života gledajući Hrvatsku protiv Belgije, još se čujem s igračima

Izgubio sam pet godina života gledajući Hrvatsku protiv Belgije, kazao je bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić u razgovoru za Fifu.

Rakitić je za Hrvatsku igrao do 2007. do 2019. sakupivši 106 nastupa i 15 golova, a njegovi jedanaesterci iz Rusije još se pamte. Hrvatski veznjak nije ni slutio da će to biti tako stresno protiv Belgije.

- Puno, puno teže je gledati utakmice nego igrati u njima. Mislim da sam u utakmici protiv Belgije izgubio pet godina života - kazao je sa smiješkom.

- Bio sam nervozan. Bio sam u reprezentaciji toliko godina. U kontaktu sam s igračima i trenerima prije i poslije svake utakmice. U srcu sam još uvijek dio toga. Želim im svu sreću i nadam se da mogu daleko dogurati - dodao je veznjak Seville.

Još jednom je naglasio značaj kapetana Luke Modrića za "vatrene".

- Luka je Luka, tako igra zadnjih 10 godina za reprezentaciju i Real Madrid. On je nevjerojatan igrač, najvažniji igrač za nas i jedan od najboljih igrača na svijetu. Mislim da Luka nogomet razumije drugačije od drugih velikih igrača. Ostali igrači imaju puno koristi od igre s njim, prateći njegov ritam, njegovo kretanje.

"Vatrenima" sada slijedi Japan koji je pobijedio Njemačku i Španjolsku.

- Mislim da su svi bili jako iznenađeni što je Japan osvojio skupinu, a Njemačka ispala. Ali kada ih gledate kako igraju, shvatite zašto se to dogodilo. Imaju puno individualnih i momčadskih kvaliteta. Bit će jako teško igrati protiv njih. Morat ćemo biti 100 posto protiv Japana - poručio je Rakitić.

