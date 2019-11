Rakitić plakao: Baš sam tužan, pa oduzeli su mi moju loptu...

U jednog od igrača s najviše odigranih utakmica, do nogometaša koji je postao glavni radijator na klupi. To je sve prošao Ivan Rakitić u Barceloni u samo nekoliko mjeseci.

Trener Ernesto Valverde ga je obožavao i nije ga htio pustiti iz Blaugrane, a onda se sve odjednom promijenilo. Odjednom je pao u drugi plan i dobivao je minute na kapaljku. Ivan je patio iznutra, ali nije klonuo te je i dalje marljivo trenirao. No sada je u televizijskoj emisiji Universo Valdano otkrio kako se osjeća zbog male minutaže u katalonskoj momčadi.

Foto: ALBERT GEA

- Znate kako se osjećam? Osjećam se kao moja mala kći kada joj netko oduzme igračku, tužno. E, tako se osjećam. Oduzeli su mi moju loptu - rekao je Raketa na početku emisije.

Bile to sudbonosno ljeto za njega, barem je tako ispalo. U Barcu je stigao Frenkie de Jong i mnogi španjolski mediji su pisali kako je Raketina era gotova. No Ivan se nije predavao. Smatrao je da će još većim i predanijim radom pokazati da zaslužuje mjesto u prvih 11, ali očito je bilo preteško boriti se protiv raznih struja koje kolaju Camp Nouom.

Tjerali su ga iz kluba, čak je i stigla ponuda od Juventusa, no gospodi iz Barcelone se to nije dopalo pa su Rakitića odlučili ostaviti na klupi.

- Poštujem i razumijem odluke trenera, uprave, koga god treba. Ali meni je 31. Nije mi 38. I vjerujem da sam u najboljim nogometnim godinama. Čovjek sam koji nema problema s iskazivanjem emocija. Kada treba zaplakati, plačem. Kada treba slaviti, slavim - rekao je Rakitić, a to je samo dio njegovog razgovora jer će 14. studenog izaći cijela emisija i imat ćemo priliku pogledati što je sve hrvatski reprezentativac imao za reći.

"¿Cómo se siente mi hija cuando le quitan un juguete? Triste. Yo me siento igual. Me han quitado la pelota, me siento triste".



Rakitic, el jueves 14 en #UniversoValdano pic.twitter.com/E8iQVqd0O1 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 12, 2019

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Rakitić je u ponedjeljak bio u Zagrebu, ali isti dan se vratio u Barcelonu kako bi zaliječio ozljedu Ahilove tetive koja ga muči u zadnje vrijeme zbog čega ga nećemo gledati u kvalifikacijama za Euro protiv Slovačke na Rujevici.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rakitić je u Barceloni ove sezone odigrao samo sedam utakmica, ali samo je jednu počeo u prvih 11. Nama, kao i njemu samome je nejasno kako je u samo nekoliko mjeseci uspio ispasti iz prve postave. Od jednog od najboljih i najkonstantnijih igrača postao je najveći grijač na katalonskoj klupi. Kada veliki Andres Iniesta kaže da ne bi pustio Raketu iz Barce, onda znate koliko je sati.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

- Ja ne bih prodao Rakitića. Smatram da je veliki igrač. Ne znači da više nije sjajan igrač zato što ove sezone nije u glavnoj ulozi. Veličanstveno je što on godinama radio u klubu - rekao je Iniesta.

On je u sezoni 2017/2018 odigrao čak 70 utakmica što je bilo uvjerljivo najviše. Stručnjaci su se javljali kako je to prevelik broj utakmica i da to može utjecati na njegovo zdravlje. E pa Valverde se za to pobrinuo i Rakitića zakovao za - klupu.