Rakitić: Raquel je pjevala 'hoću u Hajduk'. Pazio sam na Livaju u repki, sad on mene mora...

Ivan Perišić je otišao, ali ovog ljeta je na Poljud sletjela Raketa! Ivan Rakitić je ogromno pojačanje za Hajduk, veliki profesionalac od kojeg svi mogu učiti. Splitskom klubu donio je stabilnost, mir i klasu kakva se rijetko može pronaći.

Pokretanje videa... 01:28 Izlazak Rakitića na Poljud | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Bivši hrvatski reprezentativac sa svojom obitelji uživa u Splitu. Ispunio je obećanje svome kumu Marku Braliću Keti koji ga je godinama nagovarao da dođe igrati u Hajduk. Uspio ga je 'slomiti' pred kraj njegove karijere, ali kako Raketa igra, čini se kako bi 'bilima' mogao ponuditi još nekoliko vrhunskih sezona.

- Kao prvo, klub kao klub je fantastičan. Iznenadio sam se! Uvijek sam znao i često slušao priče o posebnoj ljubavi prema Hajduku, ali koliko je to stvarno i ozbiljno nisam shvatio dok nisam došao u Hajduk. Koliki je taj ponos nositi taj grb, taj dres i od prvog dana inficirao sam se tim virusom. Svako jutro ponosan i oran se probudim sa željom da odem na Poljud i na trening, da se obučem u Hajdukovu opremu - rekao je Rakitić za Sportske novosti.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ponosan je što igra za Hajduk, a oduševljeni su i navijači kojima je nekad i dalje poprilično nestvarno vidjeti ga u bijelom dresu. Jednog od najvećih hrvatskih nogometaša u povijesti. Rakitić je u mladosti favorizirao Dinamo, no samo Hajduk je dolazio u obzir.

- Pa dobro, ja na neki način nisam nikome pripadao. Moja tata je bio dinamovac, a ja sam uvijek govorio da sam Hrvat i redovito navijam za sve svoje Hrvate. Kad smo prije dvije godine igrali protiv Dinama sa Sevillom u Europskoj ligi, zabio sam gol i nisam htio slaviti. Kad sam prije 17 godina prvi put došao u Split i upoznao vjenčanog kuma, Keta, on me odmah inficirao virusom Splita i Hajduka, sebi sam rekao ako jednog dana zaigram u Hrvatskoj, to može biti samo u Hajduku.

Split: HNK Hajduk i HNK Gorica sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Najzaslužniji za njegov dolazak u Hajduk je kum Keto i supruga Raquel.

- Unatoč ugovoru u Al-Shababu, dogovorio sam prekid i prelazak u Hajduk. Ponovit ću, to je moj vjenčani kum, Marko Bralić - Keto, koji je oduvijek vukao i navigirao me put Splita i Hajduka, a to traje od našeg poznanstva već 17 godina. Uz to i moja supruga, Raquel, me nagovarala i pjevala na hrvatskom "hoću u Hajduk". Onda sam rekao, nemam što, ne mogu protiv kuma i supruge. I to je bilo gotovo. Moram se i zahvaliti Tommyju Mamiću koji je napravio sve da to bude moguće, stao uz klub i bez njega sve to ne bi bilo ostvarivo.

Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije za utakmicu s Engleskom | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Sjajno se na terenu slaže s Markom Livajom koji ove sezone igra maestralno. Zabio je šest golova i pet puta asistirao u sedam kola.

- Naravno, posebno sporazumijevanje imam s Markom Livajom. Zatim s Krovinovićem, s Pukštasom, ma sa svima. Odlično se slažem i sa stoperima, volim ući i pomoći u iznošenju lopte, spojiti se s Krovom i Pukijem, s krilima. Najljepše je tražiti Livaju, poznajemo se dugo, imamo odličan odnos još iz reprezentacije. Znao sam mu reći, tko te pazio? Raketa! Sad sam ja na tvom teritoriju, sad ti pazi Raketu... - kazao je Rakitić za SN.