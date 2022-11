Rakitić: SP u Hrvatskoj? Kad dobijemo stadion, možda 2050.

Bivši dokapetan hrvatske reprezentacije Ivan Rakitić (34) smatra da Hrvatska nije među favoritima za osvajanje Svjetskog prvenstva u Kataru, ali da ju treba uzeti u obzir nakon što prođe skupinu “jer u jednoj utakmici može zakoplicirati život svakome”.

- Vjerujem da će Hrvatska biti dobra. Rezultat koji je ostvarila u Ligi nacija nije slučajan. U momčadi se kuha nešto zanimljivo, mješavina mladih talentiranih igrača s veteranima poput Luke Modrića, Ivana Perišića i drugih. Mislim da bi se o tom miksu još moglo pričati - izjavio je 34-godišnji Rakitić u video intervju za Rondo Magazin.

- Hrvatska nije favorit, ali je treba uzeti u obzir. Kada prođe skupinu, treba je imati na umu jer u jednoj utakmici može zakomplicirati život svakome - dodao je.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell/PA

Hrvatska prvu utakmicu u skupini igra u srijedu s Marokom, a zatim s Kanadom i Belgijom.

Rakitić je prije četiri godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji predvodio Hrvatsku do osvajanja srebrne medalje. On je zabio zadnje jedanaesterce u osmini finala s Danskom i četvrtfinalu s Rusijom.

Foto: MARCELO DEL POZO

- Na Europskom prvenstvu 2008., u četvrtfinalu protiv Turske sam promašio. Tada sam imao 19 godina. Od tada sam puno toga prošao, a prilikom izvođenja penala na Svjetskom prvenstvu htio sam uživati. Kada sam pristupio izvođenju, znao sam da predstavljam Hrvatsku, narod. Razmišljao sam o svojoj supruzi, djeci i psima. Uz poštovanje prema vratarima, naprosto sam znao da ću zabiti.

Hrvatska je u finalu izgubila od Francuske 4-2.

Foto: MARCELO DEL POZO

- Jedno 55 do 60 minuta bili smo bolji od Francuza, superiorni. Kasnije je Mbappe uzeo loptu pa zabio, bio je penal koji nije ili jest trebao biti… Ali bili smo jaki i dobri pa je šteta što nismo uspjeli podići pehar. Da, poslije su svi bili ponosni, doček je bio fantastičan, primali smo čestitke, ljubav, ali iskreno… na kraju ti smeta što nisi osvojio. Naslov je bio tako blizu.

Rakitić se oprostio od "kockastog" dresa nakon 106 odigranih utakmica u rujnu 2020. godine, kada je prešao iz Barcelone u Sevillu.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

- Ja sam uvijek govorio Daliću i predsjedniku: 'Bude li potrebno, doći ću'. Bio je to trenutak kada sam osjetio 'to je to'. Covid je također utjecao na odluku jer sam bio doma. Htio sam igrati na Europskom prvenstvu, to je bila ideja. No procijenio sam da je došao trenutak za oproštaj (nakon što su Euro pomaknuli s 2020. na 2021. godinu, nap. a.)

- Nije se bilo dogodilo ništa konkretno, ništa zbog čega bi mi glava bila umorna od svega. Došao je naprosto trenutak da otvorim prostor mlađim igračima, koji su, srećom, jako talentirani. I od tog trenutka ja sam navijač broj jedan. Uživam gledajući ih. Šteta je što ne mogu uživati s Lukom, s Perišićem, s ljudima s kojima sam bio 13 ili 14 godina, ali oni znaju da imaju moju podršku.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović

Rakitić je rekao da se nada održavanju Svjetskog prvenstva 2030. u Španjolskoj i Portugalu kako bi ga mogao pratiti u Sevilli, gdje živi.

Upitan može li se očekivati da Hrvatska i "zemlje Balkana" budu domaćini Svjetskog prvenstva, odgovorio je:

- Mogle bi se kandidirati oko 2050. godine, kada unaprijede infrastrukturu, odnosno stadione.

