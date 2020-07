'Rakitić? Taj se nije ni pojavio!'

Barcelona polako predaje naslov, a hrvatski reprezentativac je igrao tako kao da nije ni došao na utakmicu. Jedan šut na gol i to je sve. Nije čudo da je baš on prvi zamijenjen, pišu Marca, As i Mundo Deportivo

<p>Teški dani za Barcelonu. Kad se nastavi Liga prvaka čeka ih uzvrat osmine finala s Napolijem kojeg je <strong>Gattuso</strong> oblikovao po uzoru na sebe nogometaša pa stvorio tvrdu, 'kvrgavu', fajtersku momčad, ali s nekoliko klasa u napadu (<strong>Insigne, Mertens, Callejón</strong>...). U prvoj utakmici bilo je 1-1.</p><p>A u La Ligi... Od povratka nakon korona pauze tri pobjede i - tri remija. Prvo mjesto prepušteno Realu koji s pobjedom protiv Getafea (igra se u Madridu, u četvrtak od 22:00) može pobjeći na četiri boda prednosti. Međusobnog obračuna više nema, El Clasico se do kraja sezone neće igrati.</p><p><strong>VIDEO: RAKITIĆ JE U OŽUJKU NAPUNIO 32 GODINE</strong></p><p>U srijedu navečer na Nou Campu, u ludoj utakmici s tri penala (jedan ponovljen) i jednim autogolom, Barci je bod(ove) otkinuo i <strong>Simeoneov</strong> Atletico Madrid (2-2). Cijeli klub je cirkus, gazde svlačionice ne podnose trenera <strong>Setiena</strong>, u upravi traju dvorske borbe, a mediji su se nakon još jednog razočaranja iskalili i na - našem <b>Ivanu Rakitiću</b>.</p><p>- Jedino što je Rakitić večeras napravio za Barcelonu bio je: jedan neprecizni šut iz daljine - piše katalonski El Mundo Deportivo.</p><p>- Ni ulasci iz drugog plana, ni kreacije igre iz povučenije pozicije. Bez doprinosa Barcinoj igri prema naprijed. Hrvat je bio; nevidljiv - ocjenjuje Marca.</p><p>- Hrvat zapravo nije ni bio prisutan na ovoj utakmici. Bez rješenja u obrani, bez rješenja u napadu, loša pozicijska. Jedan šut iz daljine koji je Oblak lako obranio. Nije čudo da je Setien baš Rakitića zamijenio prvog - piše madridski As.</p><p>Raketa je s travnjaka povučen u 63. minuti, odmah nakon drugog gola gostiju, a zajedničke ocjene Marcinih novinara i čitatelja ipak nalaze trojicu još lošijih od 'vatrenog' veznjaka. To su <strong>Suarez, Pique</strong> i <strong>Alba</strong>.</p><p>Leo Messi je samo jedan. On je čarobnjak, ostali su 'tek' nogometaši. Od Rakitića nadalje.</p><p>Evo naslovnica španjolskih sportskih dnevnika dan nakon još jednog razočaranja u nogometnoj Kataloniji...</p>