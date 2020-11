Rakitićev suigrač pretrpio tešku ozljedu: Gol posvećujem njemu

Sevilla neće braniti naslov u Europskoj ligi jer se plasirala u osminu finala Lige prvaka uz novi gol Rakitića, ali slavlje je zasjenila bolna ozljeda Sergija Escudera kojega su iznijeli na nosilima

<p>Sevilla je, uz Chelsea, izborila osminu finala Lige prvaka u skupini E pobjedom nad Krasnodarom 2-1, ovaj put u Rusiji. Drugi je put zaredom u elitnom natjecanju zabio bivši hrvatski reprezentativac <strong>Ivan Rakitić</strong> (32).</p><p>Bio je to krasan gol, poluvolej već u četvrtoj minuti. Izjednačio je Wanderson u 56., a pobjedu Andalužanima donio Munir El Haddatdi u posljednjim sekundama nadoknade.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Rakitić završio s reprezentacijom</b></p><p>- Jako važna pobjeda, odigrali smo kvalitetnu utakmicu. Na trenutke smo malo patili, ali smo se izvukli i ovo trebamo proslaviti. Prošli smo u iduću fazu. Pobjeda je više nego zaslužena - rekao je Raketa.</p><p>Ipak nije sve išlo glatko za Sevillu u Rusiji jer je u 61. minuti zbog ozljede lakta morao izaći lijevi bek <strong>Sergio Escudero</strong> (31). Iščašio je lakat pri padu, i to isti koji mu je stradao i prije dvije godine protiv Villarreala. Na nosilima su ga iznijeli s terena i čini se da ga čeka duža pauza.</p><p>- Presretan sam što sam zabio i što sam tako mogao pomoći momčadi, žao mi je samo što se Sergio ozlijedio. Nadam se da nije ništa ozbiljno. On nam je jako važan igrač i posvećujem gol i pobjedu njemu i svim navijačima Seville - rekao je Rakitić.</p><p>- Ne izgleda dobro, nadam se da će se što prije oporaviti - rekao je trener Julen Lopetegui nakon utakmice.</p><p>- Kako sam zabio? Vidio sam da mi lijepo odskače, nisam puno razmišljao i pucao sam. Savršeno je ušla. Takve smo udarce ponekad vježbali i na treningu - dodao je.</p><p>Chelsea i Sevilla imaju po 10 bodova dva kola prije kraja, Krasnodar i Rennes su na jednome. U idućem kolu baš će momčad Matea Kovačića doći na Sánchez Pizjuán. Taj bi meč mogao odlučiti tko će osvojiti skupinu.</p><p>- Idući tjedan imamo spektakularnu utakmicu na našem stadionu. Šteta što neće moći biti ljudi, ali nadam se da će uživati iz svojih domova. Idemo po tu pobjedu i prvo mjesto - zaključio je Rakitić.</p>