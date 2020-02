Ramadani u problemu: Pod istragom je i Kalinićev transfer

Španjolski Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala i Civilna Garda provode istragu nad agencijom za zastupanje nogometaša Lian Sports te njenim vlasnicima Albancem Falijem Ramadanijem i Srbinom Nikolom Damjancem, priopćila je u utorak španjolska policija Civilna Garda.

Osumnjičeni su da su nezakonito stekli novac putem "fiktivnih transfera" preko klubova u Srbiji, Cipru i Belgiji, a zatim su dio tog novca uložili u nekretnine u Španjolskoj.

U četvrtak pred istražnog suca u Madridu moraju izaći Ramadani i Damjanac te dvoje članova njihovih obitelji. Ondje će im sudac priopćiti za kakve se kriminalne radnje terete.

Španjolska policija istražuje ugovore svih njihovih nogometaša u Španjolskoj, među kojima i one hrvatskog napadača Nikole Kalinića koji je u kolovozu 2018. godine prešao iz Milana u Atletico Madrid, a onda u rujnu 2019. otišao na posudbu u Romu.

- Od klubova, među kojima su Atletico i Real Madrid, zatražili smo na uvid ugovore. Nitko od igrača niti hrvatskih državljana nije pod istragom - rekao je izvor iz Civilne Garde za Hinu.

Policija istražuje i ugovore vezane za crnogorskog stopera Stefana Savića koji je bio došao iz Fiorentine u Atletico te srpskog napadača Luke Jovića koji ljetos prešao iz Eintracht Frankfurta u Real Madrid.

Sve njih zastupa Lian Sports, čiji su osnivači Ramadani i Damjanac, s registriranim uredom na Malti.

Među njihovim klijentima su i nogometaši Ante Rebić (Milan), Domagoj Livaković (Dinamo Zagreb), Josip Brekalo (Wolfsburg), Marko Rog (Napoli) i Miralem Pjanić (Juventus), navedeno je na internetskoj stranici agencije.

Lian Sports nije odgovorio na upit poslan e-mailom.

- Lian Sports & Partners je inicijalno koncentrirao svoje aktivnosti na zemlje Balkana stječući visoko talentirane igrače. Kompanija se zatim proširila na svjetsko nogometno tržište - navedeno je na njenoj internetskoj stranici.

Istraga nad njome odvija se u Španjolskoj gdje je policija zatražila suradnju nekoliko zemalja.

Civilna Garda je 2017. godine saznala da su Ramadani i Damjanac stekli luksuzne kuće u mjestu Calvia na otoku Mallorci, a to stjecanje su proveli "preko kompleksne strukture tvrtki kako bi sakrili stvarne vlasnike", navela je Civilna Garda u priopćenju na svojoj internetskoj stranici.

- Nakon detaljnog pregleda i praćenja porijekla novca na međunarodnoj razini otkrilo se da su ti zastupnici formirali kriminalnu organizaciju koja je bila sposobna kontrolirati razne nogometne klubove u zemljama poput Srbije, Cipra ili Belgije, provodeći ondje fiktivne transfere za koje se saznalo iz dokumenata koje su otkrili mediji i platforma Football Leaks - navedeno je u priopćenju.

- Na taj su se način obogatili te nanijeli velike financijske štete klubovima i državnim proračunima u zemljama gdje su utajili porez - dodano je.

Među klubovima preko kojeg su ostvarivali vlastitu korist je ciparski Apollon Limassol.

Od dobivenog novca 10 milijuna eura su uložili u Španjolsku kupujući ondje nekretnine te uživali u "životu na visokoj nozi". Transakcije su obavljali preko svog ureda za porezno savjetovanje na Malti te preko predstavništva u drugim državama, gdje su njihovi zaposlenici sudjelovali u "prikrivanju traga novca, a onda i u izbjegavanju plaćanja poreza u Španjolskoj".

