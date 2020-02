Ramos najgrublji u Ligi prvaka ikad! Kolumbijca će teško stići

Kapetan Real Madrida, Sergio Ramos (33), izjednačio se s Edgarom Davidsom i Zlatanom Ibrahimovićem po broju crvenih kartona koje su zaradili u Ligi prvaka (četiri). Nije baš rekord koji se igrači trude 'skinuti', ali što je tu je.

Ramos je u srijedu u porazu protiv Manchester Cityja na Santiago Bernabeu (2-1) zaradio svoj 26. karton u karijeri, samo nekoliko trenutaka prije kraja susreta. U 86. minuti onoga što bi se u prvom dijelu nazvalo 'antinogomet', a u drugome 'napokon gledam utakmicu', Sergio je srušio Gabriela Jesusa kao zadnji igrač obrane, a nije se pretjerano bunio na crveni karton.

26 red cards for Sergio Ramos at Real Madrid.



Twenty six 😳#UCL #MCIRMA pic.twitter.com/AZBIozfNrr