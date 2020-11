'Ramos promašio dva penala? Nema veze, pucao bi i treći'

Ramosov učinak iz penala je u rangu samog svjetskog vrha. Bilo bi nepošteno da ga maknem jer je promašio jedan, dva ili tri, rekao je Enrique nakon što je Sommer izludio Sergija Ramosa...

<p>Kapetan, lider, već godinama jedan od najboljih stopera na svijetu i čovjek koji će uvijek preuzeti odgovornost. To je <strong>Sergio Ramos </strong>(34) koji je nedavno zabio stoti gol za Real Madrid čime se rijetko koji veznjak može pohvaliti, a ne tek stoper.</p><p>Za <strong>Real Madrid</strong> je godinama bio igrač odluke, lider koji je zabijao golove kada je bilo najpotrebnije, a odlaskom Cristiana Ronalda preuzeo je izvođenje jedanaesteraca, dok je u <strong>Španjolskoj </strong>već imao tu ulogu. Dapače, u tome je sjajan. Ramos je bio u seriji od 23 postignuta gola s bijele točke, ali taj niz mu je u subotu navečer prekinuo švicarski golman <strong>Yann Sommer</strong>.</p><p>Španjolska je u pretposljednjem kolu Lige nacije uzela samo bod kod Švicarske (1-1) u gostima i u posljednjem kolu će u u međusobnom susretu s Njemačkom odlučivati o prvom mjestu. No osim samog remija, dogodio se još veći šok. Sergio Ramos je promašio dva penala! Točnije, obranio mu je golman Švicarske.</p><p>Tu ništa ne bi bilo čudno da Ramos nije jedan od najpouzdanijih izvođača penala na svijetu. U karijeri ih je zabio 29, a većinu u posljednje dvije godine otkako je tu ulogu preuzeo od Cristiana Ronalda u Realu. Išlo mu je fantastično, bio je u nizu od 23 gola, a posljednji mu je obranio David Soria u svibnju 2018. godine kada je Sevilla pobijedila Real 3-2.</p><p>Kapetan Španjolske je do jučer promašio tri penala u cijeloj karijeri, ali protiv Švicarske je čak dvaput promašio. Unatoč tome, izbornik 'Furije' Luis Enrique ga nema namjeru mijenjati.</p><p>- Ramosov učinak iz penala je u rangu samog svjetskog vrha. Bilo bi nepošteno da ga maknem jer je promašio jedan, dva ili tri. Da smo imali i treći jedanaesterac, opet bi ga on izveo. Četvrti također. Skinuti ga nakon dva promašaja bilo bi suludo. Imamo popis izvođača i Ramos je na vrhu - rekao je Enrique.</p><p>Sommer se tako može hvaliti kako se pridružio raritetnom popisu golmana koji su zaustavili Sergija, a među njima su Julio Cesar, David Soria i naš Danijel Subašić koji mu je skinuo penal na Euru 2016. godine.</p><p>Osim što je sve iznenadio promašajima, igrač Reala se upisao i u knjige rekorda. Jučerašnja utakmica protiv Švicarske mu je bila 177. nastup za Španjolsku čime je preskočio Gigija Buffona sa 176. nastupa za Italiju. Ramosu nedostaje još sedam nastupa kako bi dostigao svjetskog rekordera bivšeg egipatskog veznjaka Ahmeda Hassana sa 184 nastupa. No ovaj posljednji nastup španjolski kapetan neće baš pamtiti po dobrome.</p>