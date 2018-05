Ramos vs. Karius: Finale LP-a bit će i borba - tetovaža...

Osim što će obojica u Kijevu imati zadatak čuvati svoj gol od napada protivničkih igrača, Realov branić Sergio Ramos i Liverpoolov golman Loris Karius imaju još nešto zajedničko - opsesivnu ljubav prema tetovažama.

Na Ramosovim leđima teško je pronaći komadić površine na kojem nema tinte. Osim živopisnih slika, Španjolac ima i nekoliko tetovaža dubljeg značenja.

Na bicepsima u dva dijela stoji mu natpis: "Duše mrtvih počivaju u sjećanju živih", a na prstima u crvenoj boji istetovirana su četiri njemu najvažnija broja u životu.

Los números que han marcado mi vida en el color más puro. ¿Qué significan?/ The numbers of my life in the purest colour. What do they mean? pic.twitter.com/8h4uBecVfr