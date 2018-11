Ramsey ljut na Arsenal: Odlazi iz kluba, a želi ga 'Special one'

Velški veznjak Aaron Ramsey (27) jedan je od najboljih igrača koji će se iduće ljeto naći na mercatu. Istječe mu ugovor s Arsenalom, a u londonskom klubu ga ne žele produljiti. Odbio je zadnji ponudu Arsenalove uprave i na ljeto će kao slobodan igrač napustiti Topnike i otići u novu sredinu.

BREAKING: Aaron Ramsey will leave Arsenal for free at the end of the season after the club finally told him in person why he will not be offered a new contract, Sky Sports News understands.



