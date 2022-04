Rangnick nakon poraza: 'Redsi' imaju 25 bolida F1 u momčadi, moramo priznati da su bolji

Liverpool je deklasirao Manchester United s 4-0 u zaostaloj utakmici 30. kola Premier lige te je preuzeo vrh prvenstvene ljestvice.

Kloppove trupe su s nevjerojatnom lakoćom došle do pobjede, a prvi gol na utakmici zabio je Diaz u 5. minuti susreta na asistenciju Salaha koji je u 22. minuti povećao vodstvo. U drugom dijelu zabio je Mane, a za konačnih 4-0 poentirao je Jota.

Trener 'crvenih vragova' Ralf Rangnick nakon poraza je priznao da je njegova momčad danas gdje je Liverpool bio prije šest godina.

- Jurgen je došao na Otok prije šest godina i kada pogledate momčad koju je on naslijedio, završio je osmi te sezone, a to je otprilike pozicija u kojoj smo mi sada. Međutim, u svakom prijelaznom roku nakon toga, stvarali su momčad kakvu imaju danas. Ne tražim nikakva opravdanja, ali pogledajte momčad na koju oni mogu računati, neki od vrhunskih igrača i nisu bili tu večeras. Firmino, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Elliott... To pokazuje kakvu su kvalitetnu momčad stvorili. I nije samo stvar kvalitete igrača nego i mentaliteta koji su izgradili. Ja bih rekao da oni imaju 25 bolida Formule 1 u momčadi - kazao je Rangnick.

Njemački strateg bio je iskren te je rekao da je ono što je gledao bilo razočaravajuće.

- To je jednostavno druga razina. Imaju bolje igrače od naših igrača i to se odražava na rezultatu. To je strašno ponižavajuće, ali mi jednostavno moramo priznati da su bolji od nas - rekao je pa dodao:

- Mi moramo biti kritični prema sebi. Način na koji smo odigrali prvih 45 minuta je nešto što više ne želimo vidjeti.

S druge strane, Jurgen Klopp može itekako biti zadovoljan učinkom svoje momčadi, a prokomentirao je i sedmu minutu susreta u kojoj su odali počast Cristianu Ronaldu kojemu je sin umro pri porodu.

- To je za mene bio najveći trenutak utakmice, iako smo napravili i veliki rezultat na terenu. U toj 7. minuti naši su navijači pokazali čistu klasu, i to doslovno svi, cijeli stadion. Toliko je stvari u životu koje su važnije od nogometa i zaista svim srcem smo danas uz Cristiana i njegovu obitelj. Zato je to za mene bio ključni trenutak utakmice - zaključio je Klopp.

