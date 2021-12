Njemački strateg Ralf Rangnick odradio je prvu utakmicu na svojoj novoj dužnosti, onoj trenera Manchester Uniteda. I premijera je bila uspješna.

U dvoboju 15. kola engleske Premier lige Manchester United je na Old Traffordu svladao Crystal Palace 1-0, ali se prilično mučio kako bi uknjižio tri boda. Gosti su sve do 77. minute držali nulu, ali je tada gostujuću obranu ipak otključao Brazilac Fred koji je lijepo zabio za pozitivan start novog stratega na Old Traffordu.

Tottenham je upisao treću prvenstvenu pobjedu u nizu. Svladao je na svom stadionu Norwich 3-0, a golove su zabili Lucas Moura u prvom te Sanchez i Son u drugom poluvremenu.

Tottenham je uz utakmicu manje na petom mjestu, dok je Manchester United šesti.

Leeds se, pak, spasio domaćeg poraza od Brentforda koji je golovima Baptiste i Canosa vodio 2-1 sve do debelo u sudačkoj nadoknadi. No, Bamford je u 95. minuti zabio za barem jedan bod Leedsa.

Premier liga, 15. kolo:

Ponedjeljak:

Everton - Arsenal (21:00)