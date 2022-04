Rapaićev mali nije ni debitirao, a već je isključen: Vrijeđao suca

Sudar Druge HNL između domaćeg Dugopolja i gostujućeg Intera pružio je sve što jedna utakmica može pružiti. Susret je završio 2-2 s tim da je glavni sudac Marin Vidulin iz Kanfanara podijelio čak 11 žutih i dva crvena kartona.

Isključio je Marija Mornara u 45. minuti i Dominika Balića u 57. minuti, pa su domaćini do kraja igrali s devetoricom. No, zapisnik nakon utakmice pokazao je da je došlo i do trećeg isključenja.

Crveni karton na klupi dobio je sin proslavljenog hrvatskog reprezentativca Milana Rapaića Boris Rapaić (24) pa se može pohvaliti da je 'pocrvenio' i prije nego je službeno debitirao za Dugopolje.

- Ulazak u teren za igru i vrijeđanje suca riječima 'glupane' - naveo je Vidulin u službenom zapisniku.

Inače, Rapaić je dugo bio ozlijeđen pa još nije stigao zaigrati za novu momčad. Sve se događalo pri rezultatu 1-2 s tim da je do kraja susreta Dugopolje stiglo do izjednačenja iako s devet igrača na terenu!

Silnu radost domaćinima donio je Ante Kovačević, koji je pogodio za konačnih 2-2.

