Rapsodija Intera za preokret u nastavku: Solidna partija Broza

U posljednjem susretu 32. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na San Siru pobijedio Torino sa 3-1 skočivši na drugo mjesto ljestvice. Naš Marcelo Brozović odigrao je cijeli susret i pružio solidnu partiju

<p>"Nerazzurri" su pobijedili okrenuvši rezultat u nastavku (3-1) nakon što su gosti vodili 1-0 na poluvremenu. <strong>Torino </strong>je poveo u 17. minuti golom <strong>Andree Belottija</strong> koji je iskoristio veliku pogrešku <strong>Samira Handanoviča</strong>. Slovenskom golmanu je nakon ubačaja iz kornera ispala lopta iz ruke, što je sjajno iskoristio Belotti postigavši svoj 15. gol ove sezone.</p><p>Gosti su držali prednost do kraja poluvremena, no u prvih 15 minuta nastavka sve su upropastili. Izjednačio je <strong>Ashley Young</strong> u 48. minuti, a tri minute kasnije <strong>Diego Godin</strong> je zabio za 2-1. Inter je pobjedu praktički osigurao u 61. minuti nakon što je <strong>Lautaro Martinez</strong> zabio i treći gol za milanski sastav.</p><p>U akciji kod prvog Interovog gola sudjelovao je hrvatski reprezentativac <strong>Marcelo Brozović</strong> koji je uputio dugačku loptu u kazneni prostor, Martinez je glavom spustio do Younga koji je sjajnim udarcem svladao Salvatorea Sirigua. <strong>Brozović </strong>je na terenu proveo cijeli susret, a u 60. minuti je zaradio žuti karton.</p><p>Inter je ovom pobjedom skočio na drugo mjesto ljestvice sa 68 bodova koliko ima i Lazio na trećoj poziciji. Atalanta je četvrta sa 67 bodova. U vodstvu je Juventus sa 76 bodova.</p>