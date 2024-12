Raskol u svlačionici Man. Cityja: Igrači bacali predmete nakon debakla, međusobno se svađaju

U Manchester Cityju su najteži dani u eri Pepa Guardiole. Malo je tko očekivao da prvak Engleske u studenom neće imati nijednu pobjedu, a crni niz Cityja nastavio se i u Ligi prvaka. Nakon pet uzastopnih poraza u svim natjecanjima, City je prosuo i vodstvo od tri gola u petom kolu Lige prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:37 Gvardiol i fotka iz djetinjstva | Video: Manchester City FC

"Građani" su sve do 75. minute u ruci imali sigurna tri boda, ali su postali prva momčad u Ligi prvaka koja nije slavila nakon tri gola prednosti. I sve je to, piše Daily Mail, dovelo do popriličnih napetosti u svlačionici Cityja.

Isti izvor navodi kako je jedan igrač navodno komentirao kako "je u nevjerici" nakon Cityjeva debakla protiv Feyenoorda, a drugi je dodao: 'Ovo je ludo,' piše Daily Mail.

Dio igrača čak je iz ljutnje bacao predmete po svlačionici Cityja, a tijekom kriznog perioda narušili su se i odnosi nekih igrača u klubu.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

City je tijekom Guardioline ere pokazivao devet života, ali njihova kriza nikad nije bila ovakva. A kao sol na ranu, "građane" u nedjelju (17 sati) čeka derbi 13. kola Premier lige protiv vodeće momčadi Liverpoola, koji ove sezone ima samo jedan poraz u svim natjecanjima.