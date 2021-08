Dugih pet godina pripremate se za najveću svjetsku pozornicu. Godine odricanja, mukotrpnog rada, volje i upornosti. Sve podredite jednom cilju samo kako biste ga ispunili. Dođete na koračić od svojih snova, a oni se rasprsnu u sekundi i to ne zbog vaše krivice. Upravo to je doživjela Njemica Annika Schleu.

Ona je bila jedan od glavnih favorita za zlato u modernom petoboju. Bila je najbolja nakon mačevanja i plivanja, a sljedeća disciplina bila je jahanje. Otegotna okolnost ove discipline jest što konj ne smije biti vaš. Svaka natjecateljica je metodom slučajnog odabira morala izabrati jednog konja koje su im organizatori stavili na raspolaganje. Morala je s konjem preskakati prepreke, no ni krivu ni dužnu ju je zapao konj koji je usred natjecanja otkazao poslušnost! Jednostavno, nije bio raspoložen za naredbe. Imao je neke druge planove.

Odabrala je Saint Boya i gotovo je istog trenutka požalila. Nije htio slušati njezine naredbe pa je samo bespomoćno sjedila na njemu dok je konj samo trčkarao. Rasplakala se, suze su se kao iz kabla lijevale niz njezine obraze dok joj je klizila medalja iz ruku. Na kraju je osvojila tek 31. mjesto.

Koliko je jahanje nepredvidljivo, Njemica je jasno dala do znanja i uoči natjecanja. No, dogodilo joj se baš ono čega se pribojavala. Bila je to noćna mora.

- Nadam se da ću uspjeti ostati smirena i koncentrirati se na svaku disciplinu. Ne poznajemo konja, a u jahanju snovi mogu jednostavno umrijeti. Možete ići od prvog do posljednjeg mjesta - govorila je Schleu.

U gađanju pištoljem zauzela je 18. mjesto i ostala bez medalje. Prije pet godina u Riju je uzela drvenu medalju, a sada je zbog bezvoljnog konja i u Tokiju ostala praznih ruku.