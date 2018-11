Rat za Zagrebački nogometni savez: Lokosi 'izdali' Mamića

Uh, kakva će to biti borba. Nekad prijatelji i suradnici, Tomislav Svetina i Zdravko Mamić danas su na neprijateljskim stranama u borbi za čelnika Zagrebačkog nogometnog saveza (ZNS), poziciju koja jamči vlast.

I nije to jedini raskol. Lokomotiva, do jučer neraskidivo vezana uz Mamića, prešla je na suprotnu stranu i odabrala - Svetinu. I to je prava senzacija. Do jučer Dinamov saveznik, Lokomotiva je 'izdala' Maminja, pa je Svetina dobio podršku direktora Božidara Šikića. Računa se i s očekivanom potporom Hrvatskog dragovoljca, koji se uglavnom pozicionira kao vrh HDZ-a. Uz njih, Svetina je dobio podršku Rudeša, te čak šest od osam trećeligaša. Prevedeno u brojke, Svetina već ima 300 glasova, što ga čini favoritom u borbi za predsjednika ZNS-a.

Njegov protukandidat Petar Karatović, prema jednoj verziji priče, do jučer je bio uz Svetinu i vidio ga kao jedino dobro rješenje. No, opet prema pričama, Karatović je dobio naređenje iz Međugorja (ne od Gospe) da se mora kandidirati protiv Svetine. Karatovića će podržati Sesvete, a podršku bi mu trebao dati i Dinamo. Naizgled neraskidiva veza između Lokomotive i Dinama pukla je zbog sukoba oko transfera mladog nogometaša Luke Ivanušeca, čije je transfer, mimo Šikićeve volje, stopirao Mamić. Kažu nam upućeni, “Lokomotiva više neće tako lako gubiti od Dinama, osim uz sudački poguranac”.

- Vjerujem da će Skupština biti 10. prosinca i da neće, s obzirom na novonastalu situaciju, doći do neke odgode ili tako nečega. Zašto bi došlo do odgode? Pa možda ima čudnih sila koje pokušaju isprovocirati tako nešto - rekao je Svetina.

Tko su čudne sile nije teško odgonetnuti. Naime, vidjevši da bi njegovi ljudi mogli izgubiti vlast, Mamić pokušava odgoditi izbore za predsjednika ZNS-a, no vrlo su male šanse za to. Koalicija Marijan Kustić i Tomislav Svetina, koja želi promjene u hrvatskom nogometu, ozbiljna je opcija, kojoj račune ne može pomrsiti čak ni svemogući Zdravko Mamić. Upravo je zbog toga Mamić ‘poludio’ u Sarajevu, kako kažu očevici, galameći na Kustića: ‘Što ste si umislili, da možete voditi savez?’.

Naravno, Svetina svemu ima podršku Marijana Kustića, saborskog zastupnika HDZ-a, ali i direktora zaduženog za logistiku i infrastrukturu u Hrvatskom nogometnom savezu. Posredno, jasno, obojica imaju podršku šefa HDZ-a Andreja Plenkovića. A zašto je Mamić toliko ljutit? Pa, jednostavno. Izbori za ZNS su izuzetno važni jer onaj tko vlada Zagrebačkim savezom, preuzima kontrolu i nad čitavim HNS-om.

Zanimljivo je i kako će se Kustićeva ekipa riješiti Vrbanovića, izvršnog direktora HNS-a. To može biti problem, jer Vrbanović ima i golemu otpremninu. Mišković i Kustić su, doznajemo, u stalnim kontaktima s Aleksandrom Čeferinom, liderom UEFA-e, pa je već predviđen scenarij u kojem bi Davor Šuker u ožujku mogao put Nyona, na novu funkciju. U tom slučaju HNS bi preuzeo Marijan Kustić, koji je, prema mnogima, pravi čovjek za tu funkciju.

Antimamićevska ekipa računa na podršku zagrebačkog, dubrovačkog, istarskog, međimurskog i ličko-senjskog saveza. I mogli bi dobiti, pa bi, kako stvari stoje, upravo dvojac trebao biti novi val hrvatskg nogometa. Kustić kao predsjednik HNS-a, Svetina ZNS-a.