U utorak je uzeo bod Manchester Cityju, a u srijedu je doznao da je bivši. Era Slavena Bilića (52) u West Bromwichu završila je nakon nešto više od godinu dana. Uveo je momčad u Premier ligu, no više od toga nije mogao.

Klub mu nije osigurao novac za transfere i bilo je jasno kako će ostanak u Premier ligi biti gotovo nemoguć zadatak. Nakon 13 kola skupio je jednu pobjedu, četiri remija i osam poraza. No nije mogao više. Izvukao je maksimum od momčadi koju je imao na raspolaganju, no vlasnici su od njega očito očekivali čudo.

To su i dobili u utorak kada je WBA osvojio bod kod Cityja (1-1), ali već prije utakmice pričalo se o njegovoj smjeni. Čelnici kluba su to odlučili još u subotu nakon poraza od Newcastlea.

Dan nakon smjene javnosti se obratio Slaven Bilić. Razočaran i tužan, ali Slav je opet pokazao kakav je gospodin. Nije prigovorio klubu ni to što mu nisu osigurali novac transfere, a niti to što se već znalo da je bivši i uoči utakmice protiv Cityja. Mogao se žaliti i prigovarati, imao je na to pravo, ali odradio je to gospodski do kraja. Poslao je oproštajno pismo na adresu kolega iz Daily Maila.

- Jako sam razočaran odlaskom iz West Bromwich Albiona. Čast mi je što sam potpuno predano vodio ovaj jedinstveni klub. Želim se iskreno zahvaliti svim igračima, vrijednom trenerskom timu i našem predanom osoblju. Nevjerojatno sam ponosan na naš prošlosezonski plasman u Premierligu, ali mi je jako žao što naši navijači nisu nas mogli bodriti s tribina po povratku u prvu ligu. Meni i mom trenerskom timu je čast što smo imali privilegiju raditi za klub koji ima tako posebne navijače, stalno su bili uz nas u godini koja je teška za cijelo čovječanstvo. Vjerujem da bi navijači uživali u nekoliko naših izvrsnih nastupa u kojima je momčad pokazala nevjerojatnu glad za uspjehom - rekao je Bilić pa nastavio:

- Tužan sam što nije sve ispalo onako kako smo željeli. Odlazim uzdignute glave s prekrasnim uspomenama koje ću zauvijek čuvati. Žao mi je što se na stadionu ne mogu oprostiti od vas onako kako bih trebao. Klubu želim sve najbolje u budućnosti - poručio je Nane.

Bilić je u WBA došao početkom prošle sezone. Imao je ispodprosječni budžet i za razinu Championshipa, ali vlasnici su mu svejedno dali ultimatum da se WBA u roku od dvije sezone mora vratiti u Premier ligu. Nije dobio pojačanja jer je klub bio poprilično štedljiv pa se morao snalaziti sam. Doveo je brojne igrače na posudbu jer drugačije nije mogao pojačati momčad i ispunio cilj odmah u prvoj sezoni. U sezoni punoj oscilacija WBA je bodom protiv QPR-a u posljednjem kolu osigurao plasman u Premier ligu.

Vlasnik Lai Guochuan je bio presretan, tapšao je Bilića po ramenu jer je klub zaradio pravo bogatstvo. Čak 200 milijuna eura donio je West Bromwichu i očekivao je da će barem dio dobiti za transfere i slaganje još jače momčadi. No gospodin Lai je očito očekivao čudo.

Dok su drugi klubovi ulagali i dovodili skupa pojačanja, vlasnici kluba s Hawthornsa su očito bili zadovoljni samim plasmanom u Premier ligu i zaradom koju je taj plasman donio pa su Biliću dali - šipak. Niti jedno ozbiljno pojačanje nije stiglo, a jedino što su mu osigurali je otkup igrača koji su bili na posudbi.

I u takvim okolnostima je Bilić došao do pobjede i četiri remija. Više od toga nije mogao. Toga su svjesni navijači WBA koji ga itekako cijene. Zasuli su službeni Twitter profil kluba porukama podrške još prije nego što se doznalo o smjeni, a dan nakon njegovog otkaza i dalje ne mogu shvatiti zašto ga je klub otpustio. Prema mnogima, Bilić je izvlačio maksimum od ove momčadi, toga su svjesni i navijači, ali ne i čelnici.

- Oprosti, Slavi. Lai (vlasnik), odlazi - poručili su revoltirani navijači koji su transparent ostavili ispred stadiona.