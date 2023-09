Razočarani Gojo: Podijelili smo karte, a ljudi svejedno nisu došli! Pa više je Finaca bilo

Borna Gojo je u srijedu došao do najveće pobjede u karijeri pobijedivši 11. tenisača svijeta Francisa Tiafoea, ali ni to nam nije pomoglo. Pobijedili su nas Amerikanci, a u petak navečer i Finci. Ni on nas ovaj put nije mogao izvući.

Nakon poraza Dina Prižmića, Ruusuvuori je pobijedio Goju (7-6, 6-4), donio Finsku drugi bod i Hrvatsku izbacio iz Davis Cupa.

- Bio sam malo bolji u prvom setu do tie breaka, drugi set opet podjednaki do 4-4, događa se gem koji je blizu. Što reći, momak je odigrao bolje danas, ali mi kao hrvatski igrači, stvarno mi je nevjerojatno da ja moram zvati challenge pet puta u jednom gemu. Igramo doma, a suci sve sude kontra nas. Ne mora za mene, ali nevjerojatno je da ja moram tražiti challenge toliko puta.

Kod 4-4 spašavali ste četiri break lopte?

Na žalost nisam dobio taj gem, on je odigrao nevjerojatan poen. Sa strane kad gledaš, taj je gem bio odličan, ali ga je on dobio. Ispali smo, šteta, imali smo blizu i meč parova prvi dan, bili bi u boljoj situaciji. Nije se dogodilo, Dino je bio blizu, ovo je za njega dobro iskustvo. I ja sam igrao dobar tenis, ali nije bilo dovoljno. Ja vjerujem da sam pokazao dobar tenis, da mogu još i napredovati, zadovoljan sam.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Je li te iznenadilo koliko je bilo Finaca u dvorani?

Bilo ih je više nego naših! Ne želim povjačiti tu temu, ali kad ste već spomenuli, cijena ulaznica je bila kakva je, mi tu nismo mogli ništa promijeniti niti utjecati. Trudili smo se dobiti i podijeliti što više ulaznica, ali očito da Split nije... Glupo mi je to govoriti, znam da većina ljudi to sebi ne može priuštiti, ali vjerujem da ima više ljudi koji mogu nego što ih je bilo u dvorani. Sigurno da me to rastužuje, ne samo mene nego svih nas. I publika i suci... imam osjećaj da smo boljj tretirani kad igramo vani. Vjerujem da i drugi igrači isto misle... Ali to nema veze, krivci smo i mi igrači što se nismo plasirali.

Kako se motivirati za Nizozemsku?

- Vidjet ćemo što će izbornik odluičiti, možda dobiju priliku neki mlađi, možda ne, strah me i promisliti ući u dvoranu u nedjelju kad znam da ne igramo za ništa. Ali možda će biti Nizozemaca...

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Možda se ne cijene dovoljno uspjesi Davis cup reprezentacije, polufinalisti i finalisti u dvije godine.

- Slažem se da cijene nisu idealne za ljude u Hrvatskoj i to razumijem, ali po meni, koliko smo samo mi dali ulaznica, ni ti nisu došli. Što dalje komentirati. Je li se cijeni ili ne, mislim da ne, nakon nogometa, ajmo reći i košarke, u svijeti po popularnosi je tenis. Kod nas je nogomet daleko ispred, ljudi imaju po 100.000 zahtjeva za ulaznice, mi nemamo 100 ljudi u dvorani. Igrali smo finala, polufinala, igramo doma. Da se igra vani ljudi to više cijene nego naši. Ali i to je ok, ne možemo mi ni to promijeniti. Moramo dati sve od sebe...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bili ste u igri, a bez Čiliča i Ćorića. Mogli biste u budućnosti biti konkurentniji?

- Mislim da može, ali ne znam je li to koga zanima... U Italiji je došlo 10.000 ljudi kad smo igrali tamo. Više smo mi karata podijelili besplatno nego što je ljudi bilo u dvorani. Imam informaciju da je i grad Split dobio 500 ulaznica, a te ljude nisam vidio u dvorani. Vidio sam Fince. Igramo doma...

Bi li više volio da ste igrali vani?

Ne mogu to reći, ispunio sam san igrati u svom rodnom gradu...