Reakcije navijača nakon slavlja nad Škotima: 'Tragikomedija. A je li navijanje svaki put ovako?'

Šest bodova je u džepu nakon tri kola, a već u utorak pobjedom protiv Poljske možemo osigurati eliminacijsku fazu Lige nacije. To je ono što najviše veseli, ali prikazana igra protiv Škotske nikoga nije očarala, ni izbornika Zlatka Dalića, a ni navijače.

"Vatreni" su pobijedili Škote (2-1) u trećem kolu Lige nacija, no opet smo drhtali do samog kraja. Čak smo i primili gol u petoj minuti sudačke nadoknade, ali srećom on je bio poništen zbog zaleđa. Prije mjesec dana Hrvatska je odigrala jako dobro protiv Poljaka i dominirala cijeli susret, no ovaj put su opet na vidjelo izašle mane. Mučili smo se, radili neshvatljive pogreške, a u napadu nerijetko izgledali bezidejno. Ipak, dignuli smo se kada je trebalo i napravili dovoljno za pobjedu. I to je ono što je najvažnije.

Slavlje hrvatskih igrača nakon pobjede u suretu sa Škotskom | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bez obzira na tri boda, prevelika negativa vlada među navijačima. Čitajući komentare na društvenim mrežama, netko tko nije gledao utakmicu pomislio bi da smo izgubili.

- Molimo vas da ukinete prijenos utakmica i prebacite na radio jer ovo kako ova reprezentacija igra pod vodstvom ovog gospodina doktora Dalića je sve samo ne gledljivo.

- Baturina je trebao igrati od prve minute…

- Realno nezaslužena pobjeda obzirom na igru. Perišić previše gubi lopte, a onakve reakcije stopera se ne trebaju ni spominjati. Nikada se lopta ne izbija u smjeru gola, hvala Bogu, to smo učili kao prvašići na treninzima. Ono nas je samo VAR spasio.

Slavlje hrvatskih igrača nakon pobjede u suretu sa Škotskom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ne mogu nikako shvatiti zašto uvijek u posljednjih 15 minuta moramo drhtati pred našim golom.

- Apsolutna tragikomedija kako smo igrali, puka sreća nas spasila, realno trebalo bi biti 2-2, jer nismo zaslužili ovu pobjedu. Nemojte me krivo shvatiti, ovakvom ispodprosječnom igrom nećemo daleko - a pogotovo protiv mnogo jačih reprezentacija, uz svo dužno poštovanje prema doslovno svima.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ipak, ima i onih koji su optimističniji i svjesni da su nam Škoti uvijek bili tvrd orah.

- Škotska je ekipa koja nam ne leži, ovo je tek druga pobjeda u sedam utakmica. Smijenili su nam dva izbornika u prošlosti, najvažnija su tri boda.

A neke je razočarala atmosfera na rasprodanom Maksimiru.

- Prvi put sam uživo na reprezentaciji bio i nadam se da nije uživo navijanje svaki put ovako, ovaj put je totalno podbacilo.