U 32. kolu španjolskog prvenstva Real Madrid nije uspio na domaćem terenu svladati Real Betis te je utakmica usprkos nemalom broju prilika završila 0-0.

Igrao je 'kraljevski klub' dobro, imao čak 16 udaraca prema protivničkim vratima, no za goste je odličnu utakmicu odigrao golman Claudio Bravo, koji je po mnogima bio i najbolji igrač susreta.

U prvih 11 Madriđana našao se i naš veznjak Luka Modrić koji je odigrao još jednu solidnu utakmicu, a u 77. minuti zamijenio ga je Antonio Blanco.

Luka je imao i jednu dobru priliku u 66. minuti kada je zapucao na protivnički gol, no Bravo mu je to odlično obranio.

Za 'kraljevski klub' ovaj je remi prilično problematičan jer za gradskim rivalom Atleticom Real sad zaostaje čak dva boda, a uz to Atletico ima i utakmicu manje. Ovog vikenda Atletico gostuje kod Bilbaa, a u slučaju pobjede to bi bilo pet bodova prednosti nekoliko kola do kraja...