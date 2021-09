Da ste kojim slučajem uplatili da će Šerif osvojiti Ligu prvaka, vjerojatno biste izazvali podsmijavanje vaših bližnjih. Koeficijent za takav nevjerojatan pothvat bio je 2500. Uvjerljivo najveći što se tiče svih klubova.

Moldavcima je ovo debitantski nastup u Ligi prvaka, svi su ih vidjeli prikovane na dno skupine u kojoj su s Real Madridom, Interom i Šahtarom, no nevjerojatni Šerif nakon dva kola drži prvo mjesto s maksimalnih šest bodova. Ne, nije riječ o videoigrici nego o najvećoj senzaciji u povijesti Lige prvaka.

Čudesni Šerif je u utorak navečer ostavio cijelu Europu bez teksta nakon što je u 2. kolu Lige prvaka senzacionalno na Santiago Bernabeuu srušio višestrukog prvaka Lige prvaka Real Madrid (2-1). Moldavci, koji vrijede svega 12 milijuna eura, došli u prijestolnicu Španjolske kao teški autsajder. Mnogi su mislili kako je pobjeda protiv Šahtara u prvom kolu bila slučajnost pa je koeficijent na njihovu pobjedu protiv Reala koji vrijedi gotovo 800 milijuna eura bio 21.

Očekivano, nemaju kvalitetu za nadigravati se s momčadi Carla Ancelottija pa su se oslonili na kontre s kojima su uništili Šahtar, Dinamo i Crvenu zvezdu. Real je imao posjed od 68 posto i čak 31 udarac, a Moldavcima su za dva gola bila dovoljna tek četiri udarca od čega su tri završila u okviru gola!

Šerif je poveo u 25. minuti golom Jakhshibaeva, a nakon toga uslijedila je teška ofenziva domaćina. Benzema je izjednačio u 65. minuti iz penala i mnogi su mislili kako je to početak kraja moldavske senzacije. Mislili su kako će se raspasti, no uspjeli su izdržati brojne Realove napade, a onda i golom Thilla u 90. minuti doći do najveće senzacije u povijesti Lige prvaka.

Za očekivati je ljutitog i bijesnog Carla Ancelottija jer njegova momčad je ipak izgubila od moldavskog kluba koji vrijedi 12 milijuna eura i ovo mu je prvi nastup u Ligi prvaka, no talijanski trener tvrdi kako njegov klub nije imao sreće.

Ovakvu utakmicu nismo očekivali. Nismo bilo fokusirani u obrani. Imali smo utakmicu pod kontrolom, ali moglo bi se reći da nismo imali sreće. Imali smo puno prilika, ali istina je da su nas iznenadili u ta dva navrata kad su zabili. Večeras je bila loša sreća za Real. Igrali smo dobro, ali nekad vam se dogodi da nemate sreće. Šerif je dobra momčad, dobro se brani. Pokušali smo sve, ali ovo je ipak nogomet - kazao je Ancelotti.

Istina, Šerif je imao tek tri udarca u okvir, ali pokazao je fantastičnu realizaciju, a i to je nešto što treba znati. Isti slučaj je bio i u prvom kolu protiv Šahtara.

- To je nogomet. Imali su dva udarca na gol i zabili su dva gola, a mi smo pucali dvadeset ili koliko već puta. U ovakvim utakmicama moraš biti oprezan, ali ti se može dogoditi da izgubiš. Dobro smo igrali, bilo je šansi, a njihov golman je bio fantastičan. Moramo im čestitati - kazao je Casemiro.

Po izlasku s terena igrače Reala dočekali su zvižduci bijesnih navijača, a iako je ovo jedna od najvećih blamaža u povijesti španjolskog kluba, igrače i trenera kao da to previše ne brine. Istina, još su četiri kola do kraja grupne faze, ali izgubiti od momčadi koja vrijedi 12 mil. eura...

- Kontrolirali smo utakmicu, bili smo stvarno puno bolji. Ove sezone smo znali igrati loše i pobijediti, a sad smo igrali dobro i nismo pobijedili. Tako to ide, ako ne igraš koncentrirano, to ti se dogodi. Sezona je još duga i vjerujem da nećemo imati problema oko prolaska skupine - zaključio je brazilski nogometaš.

Madriđani su prošle sezone na jedvite jade prošli dalje, a čini se da ih i ove sezone teška užasan posao. U sljedećem kolu idu na gostovanje kod Šahtara, a Šerif će igrati protiv Intera koji nakon dva kola ima tek bod.